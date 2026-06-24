Đại học Thủ Dầu Một đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM

Sáng 24-6, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 17 năm thành lập trường (2009-2026), đồng thời đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM

Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; nguyên lãnh đạo tỉnh TPHCM, Bình Dương qua các thời kỳ; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, đối tác cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên nhà trường.

Clip Trường Đại học Thủ Dầu Một kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 17 năm thành lập trường (2009-2026)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhấn mạnh lễ kỷ niệm là dịp để tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học đã góp phần xây dựng nên truyền thống, uy tín và những thành tựu của nhà trường.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường

Từ những lớp đào tạo sư phạm đầu tiên trên vùng đất Sông Bé sau ngày đất nước thống nhất, đến nay trường đã phát triển thành cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước hội nhập với nền giáo dục đại học trong nước và quốc tế.

TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một chia sẻ thông điệp về khát vọng xây dựng một trường đại học đổi mới, sáng tạo và hội nhập

Sau 17 năm kể từ khi được nâng cấp thành trường đại học, Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện đào tạo 54 ngành trình độ đại học, 14 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ, với quy mô hơn 23.000 người học và đội ngũ 774 giảng viên, nhà khoa học. Đến nay, hơn 57.000 kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ đã tốt nghiệp từ trường, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại buổi lễ

Nhà trường cũng ghi dấu ấn trong công tác bảo đảm chất lượng khi hơn 50% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế, trong đó có 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghi thức nhận cờ truyền thống của UBND TPHCM

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học Trường Đại học Thủ Dầu Một trong suốt 50 năm qua.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đánh giá, từ một cơ sở đào tạo giáo viên của tỉnh Sông Bé trước đây, nhà trường đã vươn lên trở thành trường đại học đa ngành, đại học đổi mới sáng tạo của TPHCM, đóng vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Những thành tựu đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ

Thành phố kỳ vọng Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đại học đổi mới sáng tạo có năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngang tầm khu vực; tập trung phát triển các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, logistics và kinh tế số.

Dịp này, UBND TPHCM trao tặng Cờ truyền thống cho Trường Đại học Thủ Dầu Một nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhà trường cũng tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên qua các thời kỳ; tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường.

TÂM TRANG