Đại học Trà Vinh (TVU) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (19-6-2006 – 19-6-2026) và 25 năm triển khai mô hình Cao đẳng Cộng đồng (03-8-2001 – 03-8-2026) với chủ đề “Đại học Trà Vinh – 25 năm đồng hành kiến tạo tương lai”. Chương trình diễn ra từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 15, ngày 19-6-2026, tại Hội trường D5, Khu I – Đại học Trà Vinh.

Giảng viên, sinh viên đồng diễn xếp hình kỷ 25 năm Đại học Trà Vinh

Sự kiện là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình hình thành, xây dựng và phát triển của Nhà trường. Đồng thời, đây cũng là dịp nhìn lại hành trình 25 năm triển khai mô hình Cao đẳng Cộng đồng – mô hình tiên phong tại Việt Nam, góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Từ nền tảng đó, Đại học Trà Vinh từng bước khẳng định vị thế của một đại học cộng đồng tiêu biểu, gắn kết hài hòa giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định giá trị lịch sử, tôn vinh thành tựu phát triển; tri ân các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người học, cựu sinh viên, các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước đã đồng hành, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Đại học Trà Vinh. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh “Đại học xanh – vì cộng đồng”, nâng cao vị thế, thương hiệu của Đại học Trà Vinh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường ĐH Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Hướng đến sự kiện trọng đại này, Đại học Trà Vinh đã triển khai chuỗi hoạt động chào mừng có tính hệ thống, phong phú và lan tỏa trên nhiều lĩnh vực: khoa học – học thuật, văn hóa – nghệ thuật – thể thao, truyền thống – vinh danh, truyền thông nhận diện thương hiệu, truyền thông số và các công trình chào mừng. Các hoạt động tiêu biểu như hội thảo quốc tế, hội thi giảng viên dạy giỏi, diễn đàn thanh niên – sinh viên, cuộc thi sáng tác, cuộc thi ảnh/clip, ngày hội thể thao, chương trình nghệ thuật, xuất bản kỷ yếu, sản xuất phim tư liệu, triển lãm hình ảnh và tư liệu lịch sử đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm tiếp nối trong toàn thể viên chức, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên TVU.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình Họp mặt “Dấu ấn tự hào – Tri ân và tiếp nối hành trình”, được tổ chức ngày 15-6-2026 tại Hội trường D5. Chương trình tạo không gian gặp gỡ, tri ân và kết nối các thế hệ TVU; đồng thời tổng kết, trao thưởng cho các hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm. Qua đó, Nhà trường vinh danh, ghi nhận năng lực chuyên môn, tinh thần sáng tạo, tình yêu TVU và những đóng góp thiết thực của đội ngũ giảng viên, chuyên gia, viên chức, người lao động, người học trong hành trình vun đắp truyền thống, lan tỏa giá trị và tiếp nối khát vọng phát triển.

Không gian trưng bày tranh ảnh “Dấu ấn thời gian”, Công trình Lịch sử hình thành và phát triển TVU cùng Thông điệp của Giám đốc Đại học Trà Vinh, được bố trí tại sảnh Hội trường D5 là điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động kỷ niệm. Không gian này tái hiện sinh động những cột mốc đáng nhớ, những giá trị nền tảng và bản sắc riêng của Đại học Trà Vinh; qua đó kết nối ký ức với hiện tại, khẳng định chiều sâu truyền thống và khát vọng phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Đại học Trà Vinh tập trung vào các nội dung trọng tâm: nhìn lại hành trình hình thành và phát triển qua phim tư liệu, diễn văn và phát biểu truyền thống; tái hiện dấu ấn lịch sử bằng hoạt cảnh nghệ thuật; vinh danh các tập thể, cá nhân, đối tác có đóng góp tiêu biểu; tiếp nhận thông điệp chúc mừng từ đối tác quốc tế; trao học bổng của nhà tài trợ; đồng thời đón nhận phát biểu chỉ đạo, khen thưởng và thực hiện các nghi thức tri ân, lưu niệm trang trọng.

Với phương châm tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, các hoạt động kỷ niệm được triển khai đồng bộ, gắn kết giữa truyền thống và hiện tại; giữa hoạt động chính trị, chuyên môn, khoa học, văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Nội dung chương trình thể hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc cộng đồng, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn lên của Đại học Trà Vinh; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một cơ sở giáo dục đại học năng động, nhân văn, sáng tạo, phụng sự cộng đồng và phát triển bền vững.