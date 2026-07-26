3.550 học sinh tranh tài chung kết Đấu trường VioEdu 2026 tại 3 miền

Chiều 26-7, 3.550 học sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng thi đấu offline đầy kịch tính của Đấu trường VioEdu do Tập đoàn FPT tổ chức tại 3 điểm cầu: TP Hà Nội (Trường THCS Nguyễn Như Uyên), TP Đà Nẵng (Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Đà Nẵng) và tại TPHCM (Trường Tiểu học Lê Văn Tám).

Ban tổ chức trao giải 2 toàn quốc cho thí sinh tại điểm thi TPHCM. Ảnh: LINH MAI

So với mùa giải trực tiếp (offline) đầu tiên năm 2025 (tổ chức lần lượt tại Hà Nội và TPHCM với 2.650 thí sinh), chung kết giải đấu năm 2026 mở rộng thêm điểm cầu tại Đà Nẵng và tăng đáng kể về số lượng thí sinh tham gia.

Các thí sinh dự thi chung kết Đấu trường VioEdu 2026. VIDEO: LINH MAI

Trải rộng khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam, các thí sinh tham gia 2 vòng đấu loại trực tiếp ngay trong ngày: buổi sáng (vòng loại cấp miền): các thí sinh tranh tài với hàng trăm học sinh khác cùng khối lớp để giành tấm vé lọt vào nhóm 30 xuất sắc nhất mỗi miền. Buổi chiều (vòng chung kết quốc gia): nhóm các thí sinh xuất sắc nhất thi giành giải quán quân.

Do thi trực tiếp nên đây là cơ hội để thí sinh gặp gỡ và trực tiếp tranh tài với những người bạn có cùng đam mê. Đây là một trải nghiệm mùa hè đáng nhớ và ý nghĩa với các em. Ca thi đông nhất ghi nhận 443 học sinh thi đấu cùng lúc tại một điểm cầu. Hạ tầng công nghệ được chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án vận hành, giám sát kỹ thuật và chấm điểm tự động theo thể lệ, giúp rút ngắn thời gian chờ và tối ưu hóa công tác vận hành.

Thí sinh điểm cầu miền Trung chinh phục đấu trường VioEdu. Ảnh: LINH MAI

Tổng giá trị giải thưởng của trận chung kết lên đến 1 tỷ đồng, bao gồm nhiều phần quà như: học bổng, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, huy chương, gấu bông… và nhiều quà tặng khác.

Ban tổ chức cho biết, đấu trường VioEdu offline sẽ được tổ chức thành một sự kiện thường niên mỗi dịp hè, kiến tạo một không gian trải nghiệm công nghệ - tri thức bổ ích cho học sinh cả nước trước thềm năm học mới, từng bước chuẩn bị hành trang vững vàng cho thế hệ công dân số hội nhập toàn cầu.

Đấu trường VioEdu là ngày hội thi đấu trí tuệ trực tiếp trên máy tính dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 có quy mô lớn. Ra đời từ năm 2020, Đấu trường VioEdu đã thu hút hơn 20 triệu lượt học sinh tham gia qua các mùa giải, trở thành một trong những sân chơi kiến thức trực tuyến được nhiều học sinh và nhà trường biết đến. Nội dung thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, là bước đệm để học sinh sớm làm quen với các thao tác công nghệ. Sân chơi trực tuyến này giúp bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận công nghệ cho mọi học sinh ở khắp mọi miền tổ quốc, tạo động lực học tập chủ động và lành mạnh cho các em.

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PHAN THẢO