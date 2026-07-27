Đại học Trà Vinh có 29 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Đại học Trà Vinh (TVU) vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình hội nhập giáo dục quốc tế khi có thêm 03 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, gồm Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Bác sĩ Y khoa và Điều dưỡng (tái đánh giá) thuộc Trường Y – Dược.

Kết quả này nâng tổng số chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của TVU lên 29 chương trình, góp phần đưa nhà trường vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có nhiều chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN, FIBAA, ABET.

Theo báo cáo đánh giá, các chương trình được kiểm định đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và hệ thống đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, các chương trình thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động thông qua nhiều minh chứng về tỷ lệ việc làm cao của sinh viên sau tốt nghiệp, sự ghi nhận của nhà tuyển dụng, cùng những kết quả tích cực trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và các chính sách hỗ trợ người học.

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh, cho biết: “Việc có 29 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, FIBAA, ABET không chỉ là niềm tự hào của tập thể nhà trường mà còn là minh chứng cho chiến lược lấy chất lượng làm nền tảng và người học làm trung tâm trong mọi hoạt động đào tạo. Kiểm định quốc tế không phải là đích đến, mà là động lực để chúng tôi không ngừng cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Mỗi chương trình được công nhận đạt chuẩn quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.”

Đến tháng 7-2026, TVU có 29 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, gồm: 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu): Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Thể dục thể thao, Quản trị Văn phòng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Y tế và Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

14 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á): Nông nghiệp, Nuôi trồng Thủy sản, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Bác sĩ Y khoa, Ngôn ngữ Khmer, Công nghệ thực phẩm, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Ngôn ngữ Anh và Thạc sĩ Văn hóa. 04 chương trình đạt chuẩn ABET (Hoa Kỳ): Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Việc không ngừng gia tăng số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực khu vực và thế giới mà TVU kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là sự ghi nhận của các tổ chức kiểm định quốc tế đối với chất lượng đào tạo, mà còn phản ánh năng lực quản trị đại học, chất lượng đội ngũ giảng viên, hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, môi trường học tập.

Đối với người học, các chương trình đạt kiểm định quốc tế mang lại nhiều lợi thế thiết thực. Sinh viên được học tập trong môi trường đào tạo đạt chuẩn, chương trình thường xuyên được cập nhật theo yêu cầu của doanh nghiệp và xu hướng phát triển nghề nghiệp, đồng thời có thêm cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học thuật, thực tập quốc tế và mở rộng cơ hội việc làm trong nước cũng như trên thị trường lao động khu vực và toàn cầu.

Với 29 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, TVU tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường đại học luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học ứng dụng định hướng quốc tế, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.