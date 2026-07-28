Môi trường hiện đại nâng tầm sinh viên Khoa học Sức khỏe

Không chỉ quan tâm đến ngành học yêu thích, ngày nay thí sinh và phụ huynh còn dành nhiều thời gian tìm hiểu về môi trường đào tạo, chất lượng giảng dạy và hệ thống cơ sở vật chất của trường đại học trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.

Chính vì thế, một môi trường học tập hiện đại, được đầu tư đồng bộ không chỉ mang đến trải nghiệm học tập tốt hơn mà còn góp phần nâng cao năng lực thực hành, sáng tạo và phát triển toàn diện cho người học. Đặc biệt ở lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Hệ thống học tập và thực hành hiện đại

Thấu hiểu nhu cầu của người học và kỳ vọng của phụ huynh về một môi trường đào tạo chất lượng, những năm qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất theo hướng hiện đại và đồng bộ. Mỗi không gian trong khuôn viên trường đều được thiết kế để phục vụ một phần trong hành trình học tập của sinh viên, từ tiếp thu kiến thức trên giảng đường, thực hành chuyên môn đến nghiên cứu và phát triển ý tưởng sáng tạo.

Không chỉ đầu tư hệ thống phòng học hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy lạnh, âm thanh và mạng wifi phủ sóng toàn bộ khuôn viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn chú trọng phát triển hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm chuyên sâu theo từng lĩnh vực đào tạo.

Đơn cử như Trung tâm Mô phỏng và Nghiên cứu lâm sàng Răng Hàm Mặt được thiết kế theo mô hình không gian tiền lâm sàng và lâm sàng, bao gồm đầy đủ hệ thống ghế máy, các bàn thực hành đa năng Kavo, các thiết bị chuyên ngành như hệ thống X quang Cone-beam CT Sirona, kính hiển vi nội nha – phẫu thuật Zeiss Extaro, máy scan lấy dấu răng kỹ thuật số Sirona, … Hoặc hệ thống nhà hàng – khách sạn với đầy đủ không gian bếp, nhà hàng, quầy bar, buồng phòng với tiêu chuẩn của một khách sạn quốc tế.

Nhiều thiết bị hiện đại được Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đầu tư hàng tỷ đồng

Bên cạnh đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn sở hữu nhiều “công trình đồ sộ” luôn là tâm điểm của nhiều bạn sinh viên như: “Bệnh viện thu nhỏ” của khối ngành Sức khỏe, Xưởng thực hành cực “xịn xò” với nhiều xe hơi và động cơ, Xưởng may, Ngân hàng mô phỏng hay Phiên tòa giả định sẽ là nơi để sinh viên thỏa sức trải nghiệm công việc trong tương lai.

Học phí ổn định, học bổng rộng mở

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, điểm mạnh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là luôn giữ vững chính sách học phí ổn định, minh bạch, một trong những trường đại học tiên phong cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

Ngay từ khi nhập học, sinh viên được thông tin cụ thể về mức học phí của toàn bộ chương trình đào tạo, từ 4 đến 6 năm tùy ngành. Việc duy trì mức học phí ổn định trong suốt khóa học không chỉ giúp gia đình chủ động cân đối tài chính mà còn tạo điều kiện để sinh viên tập trung học tập, phát triển bản thân và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Kim Hồng – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, việc giữ ổn định học phí trong suốt khóa học là một trong những cam kết nhất quán của nhà trường nhằm đồng hành cùng người học. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và học tập có nhiều biến động, chính sách này góp phần giảm áp lực tài chính cho phụ huynh và sinh viên, đồng thời thể hiện định hướng phát triển bền vững, lấy người học làm trung tâm.

Nhà trường cũng xem đây là giải pháp để người học an tâm đầu tư cho việc học, tích cực tham gia các hoạt động thực hành, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm quốc tế và phát triển toàn diện năng lực trong suốt quá trình đào tạo – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong mùa tuyển sinh năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên đến 75 tỷ đồng. Không chỉ duy trì các chính sách đã có, nhà trường còn mở rộng thêm nhiều chương trình học bổng mới nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng.

Học phí không đổi sẽ là nguồn trợ lực lớn giúp thí sinh và gia đình an tâm học tập

Cụ thể, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành 2.000 suất học bổng cho tân sinh viên nhập học trước ngày 15-9-2026 với giá trị 12 triệu đồng đối với thí sinh trúng tuyển bằng nguyện vọng 1 và 10 triệu đồng đối với các nguyện vọng còn lại. Ngoài khoản hỗ trợ học phí học kỳ đầu tiên, sinh viên còn được tặng voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng tại Trung tâm Ngoại ngữ của trường. Đặc biệt, đối với các thí sinh trúng tuyển và nhập học tại trường ở các nguyện vọng 1 – 2 – 3 sẽ được tặng học bổng trị giá 2 triệu đồng học phí học kỳ II.

Đối với thí sinh có thành tích học tập xuất sắc hoặc đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, mức học bổng có thể lên đến 50% - 100% học phí toàn khóa. Nhà trường cũng dành nhiều suất học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, theo học các ngành đặc thù và nữ sinh thuộc khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật. Đồng thời, nhiều suất học bổng từ 80% - 100% học phí học kỳ đầu tiên cũng được trao cho những thí sinh có kết quả học tập nổi bật.

Không chỉ dành tặng nhiều suất học bổng đầu vào, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn đồng hành cùng sinh viên trong suốt khóa học. Mỗi năm, nhà trường dành nhiều suất học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

NGA NGUYỄN