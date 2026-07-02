Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 3 năm qua tăng hay giảm?

Mỗi mùa tuyển sinh, điểm chuẩn luôn là một trong những thông tin được thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất. Bên cạnh chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm hay môi trường học tập, xu hướng biến động điểm chuẩn qua các năm được xem là căn cứ quan trọng để thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn ổn định, giúp thí sinh dễ dự báo cơ hội trúng tuyển

Theo thống kê kết quả tuyển sinh những năm gần đây, điểm chuẩn của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhìn chung duy trì ở mức ổn định, dao động không lớn giữa các mùa tuyển sinh. Một số ngành thuộc nhóm Sức khỏe, Luật có điều chỉnh theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT, trong khi nhiều ngành vẫn giữ mức điểm phù hợp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh trên cả nước.

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, sự ổn định của điểm chuẩn giúp thí sinh dễ dàng dự báo khả năng trúng tuyển hơn so với những trường có mức biến động lớn qua từng năm. Đây cũng là yếu tố giúp giảm áp lực tâm lý trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Không chạy đua điểm số, chú trọng cơ hội học tập thực chất

Trong bối cảnh nhiều trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh và điểm chuẩn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành duy trì định hướng tuyển sinh theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng thí sinh tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng.

ThS Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông & Marketing Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, mục tiêu không chỉ là tuyển chọn đầu vào mà còn tập trung vào quá trình đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ hệ sinh thái đào tạo đa ngành cùng mạng lưới hợp tác doanh nghiệp rộng khắp, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận môi trường thực tiễn ngay từ những năm đầu học tập. Học phí cạnh tranh dao động 13 triệu/ học kỳ (trừ các ngành sức khỏe), cam kết không tăng trong toàn khóa. Bên cạnh điểm chuẩn ổn định, một trong những yếu tố được nhiều phụ huynh đánh giá cao là chính sách học phí minh bạch của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

ThS. Bùi Quang Trung cho biết: “Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể liên lạc trực tiếp nhà trường hoặc qua các kênh mạng xã hội chính thống để có câu trả lời thỏa đáng và chính xác cho ngành học quan tâm”

Năm học 2026, NTTU bổ sung thêm 1.000 chỗ ở chăm lo cho sinh viên. Năm học 2026 – 2027, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ đưa vào vận hành khu ký túc xá nữ tại số 270 đường Ven Sông, phường An Phú Đông, TP.HCM. Với kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng và vị trí cách các cơ sở học tập khoảng hơn 1km, khu KTX mới hơn 1.000 chỗ ở được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn chỗ ở phù hợp cho sinh viên nữ khi học tập tại NTTU.

Sinh viên nữ lưu trú tại KTX 270 được áp dụng mức phí ưu đãi 500.000 đồng/tháng/sinh viên. Mức phí này đã bao gồm 3m³ nước và 10kWh điện. Trong bối cảnh chi phí thuê trọ và sinh hoạt tại TP.HCM là áp lực không nhỏ với nhiều gia đình, mức phí lưu trú trên giúp sinh viên có thêm lựa chọn phù hợp khi bắt đầu cuộc sống đại học.

Bên cạnh mức phí lưu trú, KTX 270 còn được bố trí nhiều tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Khu ký túc xá có nhà ăn tập trung, máy bán nước uống tự động, hệ thống cung cấp nước uống miễn phí từ máy nước nóng lạnh RO cao cấp. Trong phòng ở, sinh viên được trang bị giường tầng thiết kế tối ưu, máy lạnh 2 – 2.5Hp, hệ thống tủ để đồ gỗ chống thấm nước, tủ gỗ để giày dép. Khu vệ sinh được trang bị thiết bị vệ sinh cao cấp, phù hợp với mô hình sinh hoạt tập thể.

NGA NGUYỄN