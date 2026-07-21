Điều gì tạo nên khác biệt của nhóm ngành Sức khỏe Trường Đại học Nguyễn Tất Thành?

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y học và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, điều xã hội cần hôm nay không chỉ là những bác sĩ, dược sĩ hay điều dưỡng giỏi chuyên môn, mà còn là những người có y đức, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng với công nghệ và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Đó cũng là định hướng mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành theo đuổi trong nhiều năm qua khi xây dựng và phát triển nhóm ngành Sức khỏe. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, nhà trường hướng đến đào tạo người học theo mô hình gắn kết giữa lý thuyết, thực hành, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm nghề nghiệp, giúp sinh viên từng bước trưởng thành để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế.

Đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp

Đặc thù của nhóm ngành Sức khỏe khi kiến thức chỉ thực sự có giá trị nếu được vận dụng trong môi trường thực tế. Vì vậy, chương trình đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được xây dựng theo hướng tăng cường thực hành, giúp sinh viên sớm làm quen với môi trường nghề nghiệp. Ngay từ những năm học đầu tiên, sinh viên được tiếp cận hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các mô hình mô phỏng hiện đại để rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào giai đoạn thực tập lâm sàng tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Việc học thông qua trải nghiệm giúp sinh viên không chỉ hiểu kiến thức trong giáo trình mà còn hình thành tư duy xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp với người bệnh và khả năng phối hợp làm việc trong môi trường y tế – những yếu tố quyết định chất lượng của một nhân viên y tế trong tương lai.

Môi trường học tập hiện đại, lấy người học làm trung tâm

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đang tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y học số và các thiết bị y tế thông minh đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động khám chữa bệnh.

Nhận thức rõ xu hướng đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phòng thực hành và trang thiết bị phục vụ đào tạo theo hướng hiện đại. Song song với đó, nhà trường liên tục cập nhật chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên tiếp cận những tiến bộ mới của ngành y tế.

Quan trọng hơn, người học được khuyến khích chủ động nghiên cứu, đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề và phát triển tư duy phản biện thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều. Mô hình đào tạo này giúp sinh viên hình thành năng lực tự học và học tập suốt đời – phẩm chất đặc biệt quan trọng đối với những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Khối sức khỏe đang học tập cùng giảng viên

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn

Một trong những yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo của nhóm ngành Sức khỏe là đội ngũ giảng viên. Bên cạnh các giảng viên cơ hữu, nhà trường còn có sự tham gia giảng dạy của nhiều bác sĩ, dược sĩ và chuyên gia đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe. Điều này giúp bài giảng không chỉ dừng ở kiến thức học thuật mà còn gắn với những tình huống nghề nghiệp thực tế. Thông qua các buổi học, sinh viên có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, hiểu rõ yêu cầu của nghề nghiệp, đồng thời học hỏi tác phong làm việc, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm từ chính những người đang trực tiếp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hệ sinh thái thực tập và kết nối doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực y tế không thể tách rời môi trường bệnh viện và doanh nghiệp. Vì vậy, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, doanh nghiệp dược và các đơn vị trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thông qua các chương trình thực tập, kiến tập và trải nghiệm nghề nghiệp, sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và làm quen với môi trường làm việc trước khi tốt nghiệp.

Sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động cũng giúp chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên theo nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên sau khi ra trường.

Không chỉ đào tạo chuyên môn mà còn nuôi dưỡng y đức

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Ngành y tế cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi ngày càng ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh viện, chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu và hỗ trợ điều trị.

Với định hướng đào tạo theo chuẩn hội nhập, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành từng bước trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, đồng thời sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong nước và quốc tế. Bên cạnh chương trình học chuyên môn, sinh viên nhóm ngành Sức khỏe còn được tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như khám bệnh tình nguyện, tư vấn sức khỏe, hiến máu nhân đạo, truyền thông giáo dục sức khỏe và các chương trình thiện nguyện.Thông qua những hoạt động này, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Đây chính là những phẩm chất giúp người học trưởng thành cả về chuyên môn lẫn nhân cách.

Sinh viên tham gia khám bệnh – phát thuốc miễn phí cho người dân

Chọn một môi trường để trưởng thành

Đối với nhiều học sinh, lựa chọn ngành học không đơn thuần là quyết định cho 4 hoặc 5 năm đại học mà còn là lựa chọn con đường nghề nghiệp của cả tương lai.

Một môi trường đào tạo tốt không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức mà còn tạo điều kiện để phát triển kỹ năng, xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến. Đó cũng là giá trị mà nhóm ngành Sức khỏe Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang hướng đến. Từ chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, mạng lưới hợp tác với các bệnh viện và doanh nghiệp đến triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm, tất cả đều hướng tới mục tiêu đào tạo những nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, y đức và khả năng thích ứng với sự thay đổi của thời đại.

Trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, điều tạo nên sự khác biệt không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp hay những kiến thức được học trên giảng đường, mà còn là sự trưởng thành của mỗi sinh viên sau những giờ thực hành, những ca trực, những lần tiếp xúc với người bệnh và những trải nghiệm phục vụ xã hội. Chính những điều đó sẽ trở thành nền tảng để các em tự tin bước vào nghề, góp phần xây dựng một nền y tế ngày càng chất lượng, nhân văn và phát triển bền vững.

NGA NGUYỄN