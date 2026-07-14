Chốt nguyện vọng 1-2-3 vào Văn Hiến, thí sinh nhận được hỗ trợ đến 60% học phí học kỳ đầu

Thí sinh 2K8 đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Văn Hiến năm 2026 có thể nhận hỗ trợ 60% học phí học kỳ 1 khi chọn trường là nguyện vọng 1, 50% học phí học kỳ 1 khi chọn nguyện vọng 2 hoặc 3.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Văn Hiến nhận hỗ trợ 60% học phí học kỳ I

Hôm nay 14-7 là ngày cuối thí sinh hoàn tất đăng ký nguyện vọng trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chốt nguyện vọng 1-2-3, nhận hỗ trợ học phí học kỳ đầu

Trong ngày cuối cùng quan trọng này, Trường Đại học Văn Hiến mang đến cho thí sinh chính sách hỗ trợ học phí hấp dẫn cho thí sinh 2K8 đăng ký xét tuyển vào trường.

Theo đó, thí sinh chọn Văn Hiến là nguyện vọng 1 được hỗ trợ 60% học phí học kỳ 1. Thí sinh chọn Văn Hiến ở nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1. Chỉ cần lựa chọn nguyện vọng phù hợp, thí sinh có thể nhận mức hỗ trợ học phí hơn 5 triệu đồng.

PGS.TS Trần Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Hiến cho biết, thứ tự nguyện vọng là một trong những thông tin quan trọng thể hiện lựa chọn ưu tiên của thí sinh. Áp dụng chính sách hỗ trợ theo nguyện vọng 1-2-3 của nhà trường đồng hành với những thí sinh đã tìm hiểu ngành học, chương trình đào tạo và xác định Văn Hiến là một trong các lựa chọn ưu tiên trong mùa tuyển sinh năm nay.

“Ở thời điểm chốt nguyện vọng, thí sinh và phụ huynh thường cân nhắc rất kỹ giữa ngành học, môi trường học tập và chi phí đào tạo. Thí sinh quan tâm Trường Đại học Văn Hiến cần kiểm tra kỹ mã trường DVH, ngành học, thứ tự nguyện vọng và các thông tin liên quan trước khi hoàn tất đăng ký”-PGS.TS Trần Huy Hoàng, chia sẻ.

Bên cạnh đó, giai đoạn nhập học thường là thời điểm phụ huynh phải chuẩn bị nhiều khoản chi cùng lúc, từ học phí, lệ phí, hồ sơ đến đi lại, lưu trú và sinh hoạt ban đầu. Chính sách hỗ trợ theo thứ tự nguyện vọng vì vậy được nhà trường kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, nhất là với các gia đình có con lần đầu bước vào giảng đường đại học.

Thí sinh hoàn tất thủ tục tham gia chương trình “Khối chốt hè” tại Trường Đại học Văn Hiến để được hưởng chính sách hỗ trợ 70% học phí học kỳ I và 20% học phí học kỳ II theo quy định

“Khối chốt hè” hỗ trợ 70% học phí học kỳ 1, 20% học phí học kỳ 2

Cùng với chính sách hỗ trợ học phí theo thứ tự nguyện vọng, Trường Đại học Văn Hiến triển khai chương trình “Khối chốt hè” đến hết ngày 20-7. Đây là chương trình dành cho thí sinh đăng ký tham gia trong thời gian quy định, với các quyền lợi tập trung vào học phí và hỗ trợ nhập học.

Cụ thể, thí sinh tham gia “Khối chốt hè” được hỗ trợ 70% học phí học kỳ 1 và 20% học phí học kỳ 2. Ngoài ra, thí sinh được tặng thêm 1 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí đi lại, hỗ trợ lưu trú cho phụ huynh và thí sinh khi đến trường làm thủ tục nhập học.

Một điểm được nhấn mạnh là những thí sinh đã đăng ký chương trình từ ngày 12-7 trở về trước vẫn được áp dụng chính sách mới. Nhờ vậy, nhóm thí sinh đăng ký sớm tiếp tục được hưởng mức hỗ trợ cập nhật, không bị thiệt quyền lợi trong giai đoạn nhà trường điều chỉnh chính sách cho mùa tuyển sinh.

PGS.TS Trần Huy Hoàng cho biết “Khối chốt hè” được xây dựng từ nhu cầu thực tế của thí sinh và phụ huynh trong giai đoạn chuẩn bị nhập học. Ngoài học phí, nhiều gia đình còn phải tính đến chi phí di chuyển, lưu trú, hồ sơ và các khoản phát sinh ban đầu.

“Nhập học là một cột mốc quan trọng, nhưng cũng là giai đoạn có nhiều khoản cần chuẩn bị. Nhà trường mong muốn ‘Khối chốt hè’ hỗ trợ thí sinh không dừng lại ở học phí học kỳ 1 và học kỳ 2, mà còn ở các chi phí thực tế khi thí sinh đến trường hoàn tất thủ tục theo quy định”, PGS.TS Trần Huy Hoàng cho hay.

Đăng ký tham gia chương trình khối chốt hè tại https://tuyensinh.vhu.edu.vn/

Bên cạnh hai chính sách trên, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục duy trì cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học. Chính sách này giúp phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, đồng thời giảm áp lực chi phí trong suốt quá trình học của sinh viên.

Trong giai đoạn cuối của mùa tuyển sinh, thí sinh quan tâm Trường Đại học Văn Hiến cần lưu ý hai mốc thời gian quan trọng là trước 17h ngày 14-7 để hoàn tất đăng ký nguyện vọng trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước ngày 20-7 để tham gia chương trình “Khối chốt hè”.

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tại website tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến Website: https://vhu.edu.vn Trang tuyển sinh: https://tuyensinh.vhu.edu.vn/ Hotline (Miễn cước): 1800 1568

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