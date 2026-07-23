Sinh viên Đại học Trà Vinh đoạt Giải Ba cuộc thi MECA 2026

Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh đến từ 15 trường đại học trên cả nước, đội AquaTech của Đại học Trà Vinh đã xuất sắc lọt vào Top 6 đội thi xuất sắc nhất và vinh dự nhận Giải Ba chung cuộc tại Cuộc thi Toàn quốc MECA – Mitsubishi Electric Cup Automation 2026.

Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và tư duy đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao của sinh viên Nhà trường. Trong hai ngày 10 và 11-7-2026, vòng Bán kết và Chung kết Cuộc thi MECA – Mitsubishi Electric Cup Automation 2026 đã diễn ra vô cùng kịch tính tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH).

Là một trong những sân chơi học thuật uy tín và quy mô bậc nhất cả nước dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, công nghệ và tự động hóa, cuộc thi năm nay đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, đòi hỏi các đội thi phải vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết triệt để các bài toán thực tiễn của xã hội thông qua những giải pháp sáng tạo độc đáo.

Đề tài mang đậm hơi thở thực tiễn và tính nhân văn với vùng ĐBSCL

Góp mặt tại ngày hội công nghệ lớn này, đội AquaTech của Đại học Trà Vinh đã mang đến cuộc thi đề tài mang tính thời sự và có ý nghĩa kinh tế – môi trường sâu sắc: “Hệ thống xử lý – tái sử dụng nước trong nuôi tôm theo hướng tuần hoàn”. Xuất phát từ những thách thức cốt lõi mà ngành nuôi tôm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt như ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh khó lường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất ngày một gia tăng, các thành viên đội AquaTech đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu. Mục tiêu trọng tâm của hệ thống là tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước, hướng tới một mô hình nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững.

Sự đột phá mang tên “Tự động hóa kết hợp giải pháp xanh”

Điểm sáng giúp AquaTech chinh phục Hội đồng Giám khảo chính là việc tích hợp thành công công nghệ tự động hóa hiện đại với hệ thống giám sát chất lượng nước theo thời gian thực (real-time). Thông qua hệ thống cảm biến thông minh, người nuôi tôm có thể theo dõi liên tục và chính xác các thông số môi trường quan trọng như độ pH, nhiệt độ, lượng oxy hòa tan, TDS và độ mặn.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý nước sau nuôi được thiết kế khép kín hoàn toàn: nước thải được thu gom, xử lý qua các công đoạn lọc kết hợp công nghệ vi sinh tiên tiến, sau đó tái tuần hoàn trở lại ao nuôi. Quy trình này giúp giảm thiểu tối đa lượng nước cấp mới, hạn chế phát thải ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đồng thời duy trì một môi trường nước ổn định, an toàn cho sự phát triển của tôm.

Đặc biệt, việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp điều khiển và tự động hóa tiên tiến của Mitsubishi Electric tích hợp với điện năng từ năng lượng mặt trời đã giúp tối ưu hóa toàn bộ quá trình vận hành hệ thống. Giải pháp không chỉ giúp giảm tiêu thụ điện năng, tiết kiệm hóa chất xử lý mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể cho các trang trại. Khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của Đại học Trà Vinh Thành tích Giải Ba toàn quốc tại MECA 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần say mê nghiên cứu của thầy và trò đội AquaTech.

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn của Đại học Trà Vinh, luôn khuyến khích sinh viên chủ động phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết trực tiếp những vấn đề cấp thiết của địa phương và cộng đồng. Giải thưởng này cũng sẽ là nguồn động lực to lớn để AquaTech tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện công nghệ, hướng đến khả năng chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất, góp phần thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản nước nhà phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Đại học Trà Vinh xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đội AquaTech với thành tích đáng tự hào này! Nhà trường tin tưởng rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, phát huy tinh thần sáng tạo và đổi mới công nghệ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh sinh viên Đại học Trà Vinh năng động, bản lĩnh, tự tin và giàu khát vọng cống hiến.