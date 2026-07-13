5 lý do HIU trở thành lựa chọn nguyện vọng 1 của nhiều thí sinh

Khi thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026 đến gần, thí sinh không nên chỉ nhìn vào điểm chuẩn của các năm trước. Ngành học, học bổng, học phí toàn khoá và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp của một trường đại học cũng là những yếu tố cần được cân nhắc trước khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đang là một trong những lựa chọn nhận được nhiều sự quan tâm của 2k8 nhờ định hướng đào tạo ứng dụng, chính sách tài chính minh bạch và hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp rộng lớn.

1. Đa dạng ngành học, dễ lựa chọn nguyện vọng phù hợp

Một trong những khó khăn của thí sinh khi đăng ký nguyện vọng là lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Năm học 2026-2027, HIU tuyển sinh 45 ngành với 51 chương trình đào tạo, trải rộng ở các lĩnh vực Khoa học Sức khỏe, Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ - Văn hóa quốc tế. Đồng thời, trường mở thêm 5 ngành mới gồm Y học Dự phòng, Kỹ thuật Phục hình răng, Công nghệ Thẩm mỹ, Tâm lý học Giáo dục và Quản lý Công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nhiều lĩnh vực đang phát triển.

Sự đa dạng này giúp thí sinh có nhiều lựa chọn hơn khi sắp xếp nguyện vọng, đồng thời dễ dàng xây dựng lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

HIU chuyên sâu về Khoa học Sức khoẻ & các ngành ứng dụng trong Kinh doanh - Công Nghệ - Xã hội - Ngôn ngữ

2. Học phí ổn định cùng nhiều chương trình học bổng giá trị

Chi phí học đại học không chỉ nằm ở mức học phí của học kỳ đầu tiên. Phụ huynh và thí sinh cần tìm hiểu tổng học phí dự kiến, lộ trình điều chỉnh học phí, thời gian đào tạo và điều kiện duy trì các chính sách hỗ trợ.

Tại HIU, học phí được công bố minh bạch ngay từ đầu khóa và cam kết không tăng trong suốt thời gian đào tạo, giúp gia đình chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho tân sinh viên.

Đối với nhóm ngành Kinh tế - Quản trị, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ, tân sinh viên được giảm ngay 12 triệu đồng học phí học kỳ I khi nhập học. Một số chương trình đào tạo bằng tiếng Anh còn áp dụng học bổng Future Leader có giá trị lên đến 112 triệu đồng.

Ở khối Khoa học Sức khỏe, học bổng Hippocrates dành cho ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có giá trị 120 triệu đồng. Ngành Dược, Điều dưỡng chương trình tiếng Anh được hỗ trợ 100 triệu đồng, trong khi Y học Cổ truyền và Y học Dự phòng có mức học bổng 60 triệu đồng cho toàn khóa.

Ngoài ra còn có học bổng IELTS (đến 59 triệu đồng), AI Co-Creator (18 triệu đồng) cùng nhiều học bổng dành cho thủ khoa và sinh viên tài năng. Chính sách học bổng đa dạng giúp nhiều thí sinh có thêm cơ hội tiếp cận môi trường đại học phù hợp mà vẫn giảm đáng kể áp lực tài chính.

Nhiều chính sách học bổng được HIU triển khai trong mùa tuyển sinh 2026

Tìm hiểu chi tiết chính sách học bổng tuyển sinh 2026 của HIU tại

https://hiu.vn/tu-van-tuyen-sinh/hoc-bong-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang-nam-2026/

3. Học gắn với thực hành trong môi trường nghề nghiệp thực tế

Với các ngành có tính ứng dụng cao, phòng thực hành, cơ sở mô phỏng và địa điểm kiến tập ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập của sinh viên. Vì vậy, trước khi chốt nguyện vọng, thí sinh nên tìm hiểu mình sẽ được học và thực hành ở đâu, từ thời điểm nào trong chương trình.

Đối với khối Khoa học Sức khỏe, HIU phát triển mô hình Trường – Viện, trong đó Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) đóng vai trò như một "giảng đường thứ hai". Sinh viên được học tập, thực hành và tiếp cận môi trường lâm sàng ngay trong quá trình đào tạo, góp phần hình thành kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thực tế.

Ngoài HIU Hospital, sinh viên còn được học tập tại HIU Clinic, Trung tâm thực hành hơn 7.000 m², Nhà thuốc Hồng Bàng và Trung tâm mô phỏng - tiền lâm sàng Răng Hàm Mặt.

HIU Hospital đóng vai trò như một “giảng đường thứ hai”, nơi sinh viên chuyển hóa lý thuyết thành năng lực thực hành

Ở các lĩnh vực còn lại, HIU đầu tư một cơ sở đặc thù hiện đại với 10 khối nhà dành riêng cho sinh viên các ngành thuộc khối: Kinh tế - Quản trị; Công nghệ - Kỹ thuật và Khoa học - Xã hội. Với hệ thống các giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại, không gian học tập được tổ chức gần với môi trường nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo mang tính ứng dụng cao.

Việc học trong môi trường gần với thực tiễn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn ngay từ những năm đầu đại học.

4. Hệ sinh thái hơn 500 doanh nghiệp mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Một trong những tiêu chí được nhiều thí sinh quan tâm hiện nay là cơ hội thực tập và việc làm sau tốt nghiệp.

HIU hiện hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức trong và ngoài nước, tạo điều kiện để sinh viên tham gia kiến tập, thực tập, chương trình hướng nghiệp và ngày hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đối với khối Khoa học Sức khỏe, sinh viên được thực hành tại hơn 25 bệnh viện và cơ sở y tế như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Hùng Vương, Ung Bướu, Nhân dân Gia Định, Nguyễn Tri Phương, Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM...

Ở các lĩnh vực Kinh doanh, Công nghệ và Dịch vụ, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua mạng lưới đối tác như Marriott, DHL, Shopee, TikTok, Aeon, Masan, VIB, PNJ, Long Châu, Pharmacity...

Nhờ sự đồng hành của doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế, mở rộng kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động.

Sinh viên HIU khám phá “thế giới logistics” và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR tại DHL Express Việt Nam - thuộc tập đoàn logistics toàn cầu DHL (Đức)

5. Môi trường học tập hiện đại, trang bị năng lực hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, nhiều trường đại học đang chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số cho sinh viên.

Tại HIU, sinh viên được hỗ trợ 3 tín chỉ ngoại ngữ miễn phí, đồng thời được tham gia các chương trình đào tạo và cấp chứng nhận năng lực số.

Với quy mô gần 18.000 sinh viên, học viên và sinh viên quốc tế, HIU tạo nên môi trường học tập đa văn hóa, giúp người học có thêm cơ hội giao lưu, phát triển kỹ năng mềm và nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường làm việc toàn cầu.

Sinh viên thực hành tại studio, tiếp cận công việc thực tế ngay trong quá trình học

Chọn đúng nguyện vọng 1 là bước khởi đầu cho hành trình đại học

Đăng ký nguyện vọng không chỉ là lựa chọn một trường đại học, mà còn là quyết định về môi trường học tập và phát triển trong suốt những năm sắp tới.

Với hệ thống đào tạo thực hành, chính sách học phí minh bạch, quỹ học bổng đa dạng cùng mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác, HIU đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học 2026.

Nếu đã xác định đây là môi trường phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình, thí sinh có thể cân nhắc đặt mã trường HIU ở vị trí Nguyện vọng 1 để gia tăng cơ hội theo học ngành yêu thích và sẵn sàng cho hành trình phát triển nghề nghiệp trong tương lai.