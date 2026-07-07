Tập đoàn Giáo dục EQuest phối hợp Viện Công nghệ Châu Á triển khai mô hình đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao

Sáng 7-7, Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á (AIT) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển mô hình đào tạo đại học đổi mới sáng tạo, tập trung vào STEM theo chuẩn quốc tế.

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á

Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện Trung tâm Phát triển Giáo dục và đào tạo phía Nam (trực thuộc Văn phòng Bộ GD-ĐT), Viện Công nghệ Châu Á, các doanh nghiệp, đối tác, trường đại học trên địa bàn thành phố.

Theo Biên bản Ghi nhớ hợp tác, các bên sẽ thành lập Viện Công nghệ mới nổi (Institute of Emerging Technologies - IMT) tại Trường Đại học Phú Xuân nhằm triển khai các chương trình đào tạo đại học cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, robot, bán dẫn và các ngành công nghệ mới nổi khác.

Đại diện các bên ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác

Trong đó, Viện Công nghệ Châu Á đóng vai trò đối tác học thuật, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng học thuật, tham gia giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Viện Công nghệ mới nổi được tạo điều kiện chuyển tiếp lên chương trình cao học tại Viện Công nghệ Châu Á với thời gian rút ngắn và học phí ưu đãi.

Đại diện Tập đoàn Giáo dục EQuest cho biết, sự hợp tác giữa Tập đoàn EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực có vai trò then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sáng kiến này nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung vào nội dung đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

"Trước yêu cầu đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo cùng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bên cạnh việc phát huy tiềm lực, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học trong nước, TPHCM khuyến khích các tập đoàn giáo dục, cơ sở giáo dục tư thục liên kết với cơ sở giáo dục có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ lõi theo định hướng của Chính phủ, xây dựng TPHCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực" (Phó Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN MẠNH CƯỜNG)

Phát biểu tại lễ ký kết, GS. Pai-Chi Li, Chủ tịch Viện Công nghệ Châu Á, cho biết: "Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa EQuest, Trường Đại học Phú Xuân và Viện Công nghệ Châu Á, tạo nền tảng cho sự gắn kết học thuật sâu rộng hơn, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo".

Về phía Trường Đại học Phú Xuân, ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường Đại học Phú Xuân, bày tỏ: “Mô hình hợp tác được kỳ vọng mang đến môi trường đào tạo đại học đẳng cấp quốc tế với chất lượng cao trong khu vực, thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam, đồng thời tham gia vào quá trình phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước".

Ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường Đại học Phú Xuân phát biểu tại lễ ký kết

Viện Công nghệ Châu Á thành lập năm 1959 tại Bangkok (Thái Lan). Đây là một trong những tổ chức tiên phong của Châu Á về giáo dục kỹ thuật, khoa học, công nghệ. Hiện nay, viện đào tạo chương trình sau đại học cho học viên đến từ 50 quốc gia trên thế giới; cung cấp hơn 40 chương trình học thuật và triển khai khoảng 190 dự án nghiên cứu, phát triển năng lực mỗi năm. Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Châu Á được thành lập vào năm 1993 theo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Viện Công nghệ Châu Á. Đến nay, trung tâm đã đào tạo hơn 4.500 thạc sĩ và tiến sĩ lĩnh vực khoa học, công nghệ.

THU TÂM