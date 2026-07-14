Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc – UK Academy, công bố định hướng phát triển mới nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh quốc - UK Academy, thuộc hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đã công bố định hướng phát triển mới giai đoạn 2026–2031. Trọng tâm không chỉ dừng ở việc nâng cao chất lượng học thuật mà còn mở rộng ứng dụng công nghệ và tăng cường năng lực hội nhập cho học sinh.

Từ một cơ sở ban đầu tại Bà Rịa (TP.HCM), sau một thập kỷ, UK Academy đã mở rộng thành 6 cơ sở trường trải dài từ Bà Rịa đến Hạ Long, cung cấp chương trình giáo dục liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông.

Khoảnh khắc vinh danh và trao thưởng cho các học sinh tiêu biểu của Hệ thống UK Academy

Một số kết quả đáng chú ý cũng được hệ thống công bố. Nhiều cơ sở duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% trong nhiều năm liên tiếp. Riêng tại UK Academy Bà Rịa, hơn 90% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài nước. Đội ngũ giáo viên tại đây 100% đạt chuẩn, trong đó phần lớn vượt chuẩn theo quy định.

Hướng đến giai đoạn 2026–2031, UK Academy xác định bốn nhiệm vụ. Thứ nhất là nâng chuẩn học thuật theo định hướng quốc tế. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào giảng dạy. Bên cạnh đó là việc phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Cuối cùng, hệ thống hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh được hỗ trợ phát triển cả về kiến thức lẫn kỹ năng.

ThS. Đào Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng trường các trường UKA thực hiện nghi thức truyền đuốc tiếp lửa, đánh dấu bước chuyển mình vào kỷ nguyên giáo dục mới

Ông Đào Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết chiến lược mới sẽ tập trung vào chất lượng đào tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu dài hạn là giúp học sinh có khả năng thích ứng tốt hơn với những thay đổi nhanh chóng của xã hội, đồng thời sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Cùng với việc công bố định hướng phát triển, UK Academy cũng ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhân sự. Tại cơ sở Bà Rịa, có 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên đã gắn bó liên tục suốt 10 năm – một con số phản ánh sự ổn định trong quá trình vận hành của nhà trường.

PHƯƠNG TRINH