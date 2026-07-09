Không để thiên tai cản bước giấc mơ đại học

Giữa thời điểm gánh nặng tài chính đè nặng lên vai các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, chính sách tặng 50% học phí học kỳ 1 của Trường Đại học Gia Định (GDU) như một chiếc phao cứu sinh, viết tiếp giấc mơ học tập cho nhiều sĩ tử.

Gỡ nút thắt học phí, mở cánh cửa đại học

Những đợt thiên tai liên tiếp trong năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại về đời sống, kinh tế tại nhiều địa phương trên cả nước. Đối với không ít gia đình có con chuẩn bị bước vào đại học, kế hoạch đầu tư cho việc học cũng đứng trước nhiều áp lực, khi nguồn thu nhập bị ảnh hưởng sau thiên tai.

Thấu hiểu những khó khăn và rào cản kinh tế mà người học đang phải đối mặt, Trường Đại học Gia Định (GDU) đã nhanh chóng đưa ra chính sách đồng hành thiết thực.

Theo đó, nhà trường trao tặng nhiều suất học bổng khuyến học trị giá 50% học phí học kỳ 1 cho tân sinh viên thuộc các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thí sinh Trương Ngọc Thảo Nguyên (bên phải) nhận được học bổng 50% học phí học kỳ 1 từ GDU

Chia sẻ về quyết sách mang tính nhân văn này, TS. Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định cho biết, giáo dục không thể tách rời trách nhiệm xã hội. Thiên tai có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không được phép dập tắt đi tương lai và quyền được học tập của các em.

“Với chính sách tặng 50% học phí học kỳ 1 cho thí sinh vùng thiên tai, nhà trường mong muốn trở thành một điểm tựa vững vàng, san sẻ bớt gánh nặng trên vai các bậc phụ huynh, để các em yên tâm vững bước vào giảng đường mà không bị bỏ lại phía sau vì lý do tài chính”, ông Toàn nói.

Nhận được thông tin về chính sách học bổng đặc biệt của Trường Đại học Gia Định, em Trương Ngọc Thảo Nguyên (tỉnh Phú Yên cũ) như cởi bỏ được nút thắt trong lòng.

“Khi biết mình được hỗ trợ 50% học phí học kỳ I, cả gia đình em đều rất vui. Với bố mẹ, đó là khoản hỗ trợ thiết thực, giúp giảm bớt chi phí khi cho con vào đại học. Còn với em, đó cũng là động lực để cố gắng học tập thật tốt và theo đuổi đam mê”, Thảo Nguyên xúc động nói.

TS. Mai Đức Toàn (bên phải) mang những suất học bổng đồng hành đến gần hơn với các vùng bị ảnh hưởng thiên tai

Bớt gánh nặng học phí, thêm cơ hội học đại học

Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng đánh giá các chính sách hỗ trợ tài chính của Trường Đại học Gia Định có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

Không dừng lại ở việc tiếp sức cho thí sinh vùng lũ năm 2025, trong chiến dịch tuyển sinh năm nay, GDU còn tiếp tục khẳng định triết lý "Đại học đại chúng" bằng việc triển khai quỹ học bổng 25 tỷ đồng với giá trị từ 20% đến 100% học phí học kỳ 1 dành cho nhiều đối tượng khác nhau.

Cụ thể, nhà trường triển khai các chương trình học bổng tài năng, học bổng khuyến học dành cho các thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, học sinh giỏi vượt khó, hoặc các chính sách ưu đãi giảm thẳng học phí khi đóng toàn khóa.

Khi đóng học phí toàn khóa tại GDU, thí sinh được giảm ngay 20%

Có thể thấy, việc đa dạng hóa các nguồn học bổng kết hợp với lộ trình đào tạo tinh gọn từ 3 năm của GDU sẽ tạo nên “bộ đôi” giải pháp hoàn hảo. Khi thời gian học được rút ngắn, đồng nghĩa với việc người học tiết kiệm được 1 năm chi phí sinh hoạt, đồng thời tham gia thị trường lao động sớm hơn để tự chủ tài chính.

“Học phí phải chăng không có nghĩa là chất lượng giảm sút. Tại GDU, nhà trường đưa sinh viên đi thực hành, thực chiến tại doanh nghiệp ngay từ năm nhất để các em làm quen với môi trường thực tế. Học phí đại chúng, học bổng trao tay chính là cam kết của nhà trường trong việc mang lại giá trị thực cho người học”, Tiến sĩ Toàn nhấn mạnh.

Tiếp sức đường dài cho giấc mơ đại học

Theo đại diện GDU, cùng với các chính sách học bổng, nhà trường tiếp tục duy trì nhiều giải pháp hỗ trợ người học như: học phí ở mức từ 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ, lộ trình đào tạo từ 3 năm và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhằm tạo thêm cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Ông Toàn cho rằng, giá trị của học bổng không chỉ nằm ở phần hỗ trợ tài chính, mà còn là sự động viên kịp thời để các em thêm tự tin bước vào một chặng đường mới. Nhà trường mong muốn mọi học sinh, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và phát triển năng lực của bản thân.

Thí sinh tham khảo học phí và các chính sách hỗ trợ tài chính tại GDU

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Gia Định tuyển sinh 54 ngành và chuyên ngành theo 5 phương thức linh hoạt. Vừa qua, nhà trường công bố mức điểm sàn từ 15 - 22 điểm đối với nhiều nhóm ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Quản trị, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế.

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại https://dutuyen.giadinh.edu.vn hoặc liên hệ 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được tư vấn và tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

MINH ĐỨC