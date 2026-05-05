​Đại học Trà Vinh công bố lịch thi V-SAT 2026 với 3 đợt thi

​Đại học Trà Vinh vừa công bố lịch tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2026. Kỳ thi gồm 3 đợt, diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 8-2026, mang đến nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh.

​​Toàn bộ các ca thi sẽ diễn ra tại Khu I - Đại học Trà Vinh (Số 126 Nguyễn Thiện Thành, TP Trà Vinh). Cụ thể 3 đợt thi như sau:

​Đợt 1: Thi ngày 30, 31-5 và ngày 01, 02-0. (Hạn đăng ký: 20-5-2026).

Đợt 2: Thi từ ngày 20 đến 23-7. (Hạn đăng ký: 10-7-2026).

​Đợt 3: Thi ngày 30, 31-8. (Hạn đăng ký: 20-8-2026).

​​Mức lệ phí dành cho môn Ngữ văn là 220.000 đồng/môn; các môn còn lại (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh) là 150.000 đồng/môn.

Nhà trường lưu ý về việc sắp xếp lịch thi 3 môn/buổi. Thí sinh được khuyến cáo không nên đăng ký quá 6 môn trong cùng một đợt thi. Lịch thi chi tiết của từng cá nhân sẽ được báo trước 5 ngày. Lệ phí đã nộp không được hoàn trả, trừ các trường hợp bất khả kháng có minh chứng.

​Thí sinh đăng ký trực tuyến 100%. Kỳ thi rộng mở cho nhiều đối tượng: từ học sinh đang học chương trình THPT/GDTX, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước, đến người đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp trở lên.

​Thí sinh tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thi và nộp lệ phí hoàn toàn trực tuyến tại cổng: https://vsat.tvu.edu.vn.