Giáo dục

Giáo dục hội nhập

​Đại học Trà Vinh công bố lịch thi V-SAT 2026 với 3 đợt thi

​Đại học Trà Vinh vừa công bố lịch tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2026. Kỳ thi gồm 3 đợt, diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 8-2026, mang đến nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh.

​Đại học Trà Vinh công bố lịch thi V-SAT 2026 với 3 đợt thi

​​Toàn bộ các ca thi sẽ diễn ra tại Khu I - Đại học Trà Vinh (Số 126 Nguyễn Thiện Thành, TP Trà Vinh). Cụ thể 3 đợt thi như sau:

​Đợt 1: Thi ngày 30, 31-5 và ngày 01, 02-0. (Hạn đăng ký: 20-5-2026).

Đợt 2: Thi từ ngày 20 đến 23-7. (Hạn đăng ký: 10-7-2026).

​Đợt 3: Thi ngày 30, 31-8. (Hạn đăng ký: 20-8-2026).

​​Mức lệ phí dành cho môn Ngữ văn là 220.000 đồng/môn; các môn còn lại (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh) là 150.000 đồng/môn.

Nhà trường lưu ý về việc sắp xếp lịch thi 3 môn/buổi. Thí sinh được khuyến cáo không nên đăng ký quá 6 môn trong cùng một đợt thi. Lịch thi chi tiết của từng cá nhân sẽ được báo trước 5 ngày. Lệ phí đã nộp không được hoàn trả, trừ các trường hợp bất khả kháng có minh chứng.

​Thí sinh đăng ký trực tuyến 100%. Kỳ thi rộng mở cho nhiều đối tượng: từ học sinh đang học chương trình THPT/GDTX, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước, đến người đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp trở lên.

​Thí sinh tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thi và nộp lệ phí hoàn toàn trực tuyến tại cổng: https://vsat.tvu.edu.vn.

Thông tin liên hệ hỗ trợ thí sinh

Ban Tuyển sinh và Truyền thông - Đại học Trà Vinh (Phòng A11.120, Tòa nhà A1).

Hotline: (02943) 855 944 | 0965 855 944 | 0367 955 944

Email: tuyensinh@tvu.edu.vn

Từ khóa

Khu I Nguyễn Thiện Thành Đại học Trà Vinh A11 Lệ phí Văn hiến học Bất khả kháng Báo trước Trà Vinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn