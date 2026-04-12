Kết nối tương lai nghề nghiệp tại Ngày hội Future Fest 2026

Ngày 12-4, tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, Ngày hội Future Fest 2026 do Tập đoàn Giáo dục Văn Lang phối hợp tổ chức đã thu hút gần 2.000 học sinh, giáo viên đến từ các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM tham dự.

Ngày hội Future Fest 2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế tại các khoa, phòng thí nghiệm và khu thực hành của nhà trường. Học sinh được tham quan Trung tâm thực hành ô tô, phòng điện – điện tử, studio truyền thông, phòng thí nghiệm dược; đồng thời tham gia các trò chơi tương tác, giao lưu câu lạc bộ và hoạt động tư vấn tuyển sinh.

Học sinh trải nghiệm livestream thực tế tại trường

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình “Shining – Tỏa sáng” tại nhà thi đấu đa năng, với các tiết mục văn nghệ sôi động, phần giới thiệu tổng quan về nhà trường và hoạt động giao lưu, tư vấn trực tiếp giữa giảng viên, chuyên gia với học sinh. Qua đó, học sinh được giải đáp thắc mắc về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm cũng như các chính sách học bổng năm 2026.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần giúp học sinh định hướng nghề nghiệp, tiếp cận môi trường học tập thực tiễn, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục phổ thông. Qua đó, học sinh có thêm thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội.

VĂN SƠN