Đại học Quang Trung ký kết hợp tác với Tập đoàn Takara

Ngày 22-3, Trường Đại học Quang Trung (QTU, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề “QTU 20 năm - Kiến tạo tương lai, phụng sự đất nước”. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cùng các đại biểu, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng QTU, cho biết trường được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 17-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu tạo cơ hội giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước.

Vinh danh các cán bộ, giảng viên tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG TRANG

Trải qua 20 năm, từ điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, nhà trường từng bước phát triển nhờ niềm tin vào giáo dục và nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên.

Đến nay, QTU có gần 200 giảng viên, đào tạo 13 ngành đại học và 1 ngành sau đại học thuộc các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật. Năm 2024, trường hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở, có 7 chương trình đào tạo đạt kiểm định.

Nhà trường xác định các giá trị cốt lõi “Trí - Tài - Tâm - Tầm”, hướng đến đổi mới giáo dục, nâng cao năng lực thích ứng và sáng tạo, không chỉ đào tạo nghề nghiệp mà còn góp phần kiến tạo tương lai cho người học.

Phát biểu Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG TRANG

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho QTU và các khoa Y, Kinh tế - Du lịch của trường. QTU cũng công bố chương trình đào tạo mới, ký kết hợp tác với các đối tác, trong đó có Tập đoàn Takara (Nhật Bản), đồng thời triển khai đào tạo, chuyển giao trong lĩnh vực “Trà học”.

Cũng trong dịp này, QTU đón nhận hàng trăm suất học bổng cho sinh viên từ các đối tác doanh nghiệp, ngân hàng trong hệ sinh thái nhà trường, trong đó có 400 suất học bổng từ Ngân hàng Nam Á.

NGỌC OAI