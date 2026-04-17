Diễn đàn khoa học trẻ với chủ đề hoàn thiện thể chế pháp lý thúc đẩy chuyển đổi xanh

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM khai mạc Diễn đàn khoa học trẻ “Luật học Mùa Xuân” lần thứ III năm 2026.

PGS-TS Trịnh Tiến Việt, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại diễn đàn

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Hoàn thiện thể chế pháp lý thúc đẩy chuyển đổi xanh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, tiếp tục thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng học thuật với hơn 500 bài viết đăng ký tham dự, đến từ 33 cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, dự kiến trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027, nhà trường sẽ phối hợp cùng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn tương tự tại TPHCM với mục tiêu tiếp tục ươm mầm tư duy khoa học, bồi dưỡng tinh thần học thuật nghiêm túc, hun đúc niềm say mê luật học cho thế hệ trẻ.

Diễn đàn được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-4. Trong đó, ngày 18-4 sẽ diễn ra Tọa đàm đối thoại thanh niên: "Chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh ở Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới", cùng hội thảo khoa học quốc tế “Law in the Green Transition: Institutions, Justice, and Innovation” (Pháp luật trong tiến trình chuyển đổi xanh: Thể chế, công bằng và đổi mới).

ANH PHƯƠNG