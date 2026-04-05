Gần 1.500 học sinh tranh tài Olympic Khoa học tự nhiên lần thứ V năm 2026

Ngày 5-4, gần 1.500 học sinh THPT các tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh, TP Cần Thơ, phấn khởi về Đại học Trà Vinh tham gia tranh tài Hội thi Olympic Khoa học tự nhiên lần thứ V năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ; ông Bùi Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh đoàn Trà Vinh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Đình Chiểu, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh.

Về phía Đại học Trà Vinh có TS. Thạch Thị Dân, Phó Giám đốc Đại học, Trưởng BTC Hội thi; PGS.TS Nguyễn Tấn Tài, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, Phó Trưởng BTC cùng đại diện lãnh đạo các Trường thành viên, các Ban thuộc Đại học Trà Vinh.

Phát biểu chào mừng, TS. Thạch Thị Dân, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh, Trưởng BTC Hội thi cho biết: Đây là hoạt động thường niên của Đại học Trà Vinh nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều trường THPT, nhằm tạo sân chơi học thuật, giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giữa học sinh, giáo viên các trường THPT trong và ngoài tỉnh với giảng viên Đại học Trà Vinh trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên.

TS. Thạch Thị Dân khẳng định: Đại học Trà Vinh luôn chú trọng các hoạt động học thuật, khơi dậy tinh thần đổi mới tư duy logic, sáng tạo cho học sinh yêu thích các môn khoa học tự nhiên, góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức từ lý thuyết đến thực tiễn, tạo nền tảng kiến thức vững chắc, ôn tập chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời, định hướng nghề nghiệp và có cơ hội tiếp cận môi trường đại học, điều này có giá trị thiết thực với sự lựa chọn trong tương lai.

Theo thông tin từ BTC, Hội thi là sân chơi trí tuệ uy tín dành cho học sinh THPT, tập trung vào 4 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Sự kiện năm nay ghi nhận kỷ lục 1.484 thí sinh đến từ 66 trường THPT tham gia tranh tài, góp phần khuyến khích, khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học trong học sinh.

Ở môn Toán học, thí sinh trả lời 50 câu trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 90 phút về cấp số cộng, cấp số nhân; Phương trình lượng giác, phương trình mũ, phương trình lôgarit; Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số (Tính đơn điệu, cực trị; Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số; Đường tiệm cận của đồ thị hàm số; Khảo sát và và vẽ đồ thị của một số hàm số cơ bản); Nguyên hàm; Tích phân; Ứng dụng hình học của tích phân; Hình học không gian; Vecto và phương pháp toạ độ trong không gian; Phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng, phương trình mặt cầu trong không gian; Xác suất và thống kê.

Đối với môn Hóa học, phần thi lý thuyết thí sinh trả lời 45 câu trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 60 phút xoay quanh các nội dung: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn; Liên kết hóa học; Phản ứng oxi – hóa khử và các quá trình điện hóa; Nhiệt động học của các quá trình hóa học; Động hóa học; Hóa học các nguyên tố s, p, đ; Hóa hữu cơ.

Phần thi thực hành kiểm tra kiến thức về nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm (Quy tắc làm việc với chất độc, dễ cháy, dễ nổ; Cách nhận biết dụng cụ, hóa chất, kí hiệu, biển báo trong phòng thí nghiệm; Cách xử lý sự cố, tai nạn khi thực hành; Quy tắc thực hiện pha hóa chất cơ bản; Cách làm khô một số chất thông thường; Các phương pháp quan sát cơ bản để nhận biết dược liệu và thực hành thao tác, các thao tác nhận biết và trình bày các thông tin cho các loại dược liệu khô; Thực hành nhận biết chất vô cơ với tổng thời gian 60 phút.

Tranh tài môn Vật lý, thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính với 45 câu hỏi thuộc chương trình THPT lớp 10, 11 và 12 về các nội dung khái quát về môn Vật lý, vấn đề an toàn trong vật lý, đơn vị và sai số trong vật lý; Mô tả chuyển động; Chuyển động biến đổi; Ba định luật Newton, một số lực trong thực tiễn; Moment lực, điều kiện cân bằng; Năng lượng; Động lượng; Chuyển động tròn; Biến dạng của vật rắn; Dao động; Sóng; Điện trường; Dòng điện không đổi; Vật lý nhiệt; Khí lí tưởng; Từ trường; Vật lý hạt nhân.

Ở môn Sinh học, trong phần thi lý thuyết thí sinh trả lời 45 câu trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 60 phút xoay quanh các nội dung: Thành phần hóa học của tế bào; Cấu trúc tế bào sơ hạch và tế bào chân hạch; Vận chuyển vật chất qua màng sinh chất; Chu kỳ tế bào; Vi sinh vật; Virus và các ứng dụng; Tế bào gốc và ứng dụng; Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật, động vật; Di truyền học; Di truyền quần thể; Di truyền học người; Tiến hoá; Sinh thái học và môi trường; Sinh thái học quần xã.

Phần thi thực hành thí sinh trả lời 10 câu trắc nghiệm về nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm và thực hành tại phòng thí nghiệm trong thời gian 60 phút.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Trường THPT Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ); giải Nhì thuộc về Trường THPT Phan Văn Trị (Vĩnh Long) và Trường THPT Dương Quang Đông (Vĩnh Long) đạt giải Ba.

Song song, trao 06 giải Nhất, 06 giải Nhì, 06 giải Ba và 295 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích ở các môn thi. Thí sinh Đỗ Thành Long, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Tp.Cần Thơ) đoạt giải Nhất môn Toán học; thí sinh Ngô Sắt, Trường THPT Hiếu Phụng (Vĩnh Long) đoạt giải Nhất phần thi lý thuyết môn Sinh học; 02 thí sinh Lại Lê Gia Hạnh và Nguyễn Hoàng Thông, Trường THPT FPT Cần Thơ (Tp.Cần Thơ) đoạt giải Nhất phần thi thực hành môn Sinh học; thí sinh Đàm Nguyễn Ngọc Nhi, Trường THPT Chê-Ghê-Va-Ra (Vĩnh Long) đoạt giải Nhất phần thi lý thuyết môn Hóa học; 02 thí sinh Phạm Hoàng Phi Long và Võ Huỳnh Hồng Nhung, Trường THPT Hiếu Phụng (Vĩnh Long) đoạt giải Nhất phần thi thực hành môn Hóa học. Thí sinh Phạm Quang Trường, Trường THPT Thái Bình (Tây Ninh) đạt giải nhất môn thi Vật lý.

Dịp này, Đại học Trà Vinh còn tổ chức hoạt động hướng nghiệp, tham quan, trải nghiệm các khu học tập, phòng lab, thực nghiệm và các khu vực chuyên ngành, tham gia trò chơi với nhiều quà tặng hấp dẫn giúp các em hình dung rõ hơn về môi trường học tập đại học trong tương lai.

Năm 2026, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 10 ngành ở bậc tiến sĩ, 20 ngành ở bậc thạc sĩ, 09 chuyên khoa cấp I, 01 chuyên khoa cấp II, và 49 ngành đào tạo ở bậc đại học thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp - thủy sản; kỹ thuật công nghệ; ngôn ngữ, văn hoá, nghệ thuật Khmer Nam bộ & nhân văn; khoa học sức khỏe, kinh tế - luật - logistics - quản trị; sư phạm, hóa ứng dụng, ngoại ngữ, du lịch, công nghệ sinh học và môi trường,…Trong đó, trường mở thêm hai ngành mới là tâm lý học và Công nghệ nông nghiệp.

HOÀNG NAM – KIM BẢO