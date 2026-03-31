Sinh viên có nhiều cơ hội bứt phá trước những biến chuyển của đời sống công nghệ

Sáng 31-3, tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức chương trình ABAII Unitour 40 với chủ đề “Kiến tạo tương lai Việt Nam số - Từ thế hệ nhân lực công nghệ”.

ABAII Unitour 40 với mục tiêu giúp thế hệ trẻ sẵn sàng bước trong kỷ nguyên số



ABAII Unitour 40 thu hút hơn 500 sinh viên, giảng viên và chuyên gia tham dự, nhằm cập nhật chính sách, sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI), giúp thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số hoá toàn diện và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết trong bối cảnh fintech, blockchain và AI đang làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động, nhà trường đang đẩy mạnh tích hợp công nghệ vào chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên có khả năng làm chủ công nghệ và tạo giá trị trong nền kinh tế số.

PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM phát biểu khai mạc chương trình.

Tham gia phát biểu tại chương trình, nhiều diễn giả cho rằng chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong các lĩnh vực, với sự thúc đẩy mạnh mẽ của fintech và các công nghệ mới, qua đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, đặc biệt là sinh viên. Dù thách thức lớn, nhưng với khả năng tiếp cận nhanh, sinh viên có nhiều cơ hội bứt phá, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải thích ứng, tập trung trang bị kỹ năng số, tư duy liên ngành, khả năng đổi mới sáng tạo và năng lực thích nghi.

Ở góc độ nhà trường, PGS.TS Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho rằng đào tạo đại học cần chuyển từ tiếp cận kiến thức sang phát triển năng lực, nhất là khả năng thích ứng với môi trường công nghệ biến động nhanh. Bà cho biết, nhà trường đang tích cực trang bị cho sinh viên tư duy liên ngành, kết hợp giữa công nghệ, tài chính và pháp lý để tham gia các mô hình kinh tế mới, qua đó tự tin bước vào nền kinh tế số trong tương lai.

Trong chương trình, Viện Công nghệ Blockchain và trí tuệ Nhân tạo ABAII đã trao tặng 200 suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tham gia khóa học trên nền tảng MasterTeck về Blockchain và AI, tập trung vào 24 nghề nghiệp hấp dẫn, có thu nhập cao.

ABAII Unitour là sáng kiến của Viện Công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII (thành viên Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam), nhằm phổ cập Blockchain và AI đến cộng đồng sinh viên trên khắp cả nước. Tính đến tháng 3-2026, ABAII Unitour đã tổ chức thành công 40 chương trình tại hơn 30 trường đại học trên khắp cả nước; phổ cập kiến thức về Blockchain, AI cho hơn 100.000 sinh viên, giảng viên và các cán bộ đào tạo.

