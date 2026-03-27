Trường ĐH Nguyễn Tất Thành triển khai học bổng năm 2026 - hỗ trợ đến 100% học phí

Trước áp lực chi phí học đại học ngày càng gia tăng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) công bố hệ thống học bổng đa dạng trong mùa tuyển sinh 2026, với nhiều mức hỗ trợ từ đầu vào đến toàn khóa.

Trường ĐH Nguyễn Tất đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và phòng thực hành hiện đại, giúp sinh viên nâng cao tay nghề và trải nghiệm môi trường học tập gắn với thực tiễn

Hỗ trợ tài chính toàn diện ngay từ đầu vào

Theo thông tin dự kiến, ngay sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể tiếp cận chương trình học bổng “Khuyến học” dành cho 2.000 sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2026, áp dụng cho những trường hợp hoàn tất nhập học trước ngày 15-9-2026.

Cụ thể, thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1 trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo được hỗ trợ học bổng 12 triệu đồng, trong khi các nguyện vọng khác nhận mức hỗ trợ 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tặng voucher học ngoại ngữ trị giá 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập ngay từ năm đầu đại học.

Với nhóm thí sinh có thành tích nổi bật, mức hỗ trợ có thể lên đến 100% học phí toàn khóa đối với thủ khoa đầu vào toàn trường (từ 27/30 điểm trở lên), hoặc 50% học phí với thủ khoa từng khoa (từ 25/30 điểm trở lên). Các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học – kỹ thuật, nghệ thuật hoặc thể thao cũng có cơ hội nhận học bổng tương ứng. Cụ thể, thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia có thể được miễn 100% học phí toàn khóa; trong khi các giải Khuyến khích cấp quốc gia hoặc huy chương cấp tỉnh, cũng như giải thưởng năng khiếu, nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh, có thể nhận hỗ trợ đến 50% học phí.

Hai thủ khoa đầu vào toàn trường năm 2025 nhận học bổng 100% học phí tại gala chào mừng năm học mới

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai chương trình “Tiếp sức vượt khó”, hỗ trợ giảm đến 50% học phí toàn khóa cho sinh viên thuộc diện hộ nghèo, mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Học bổng “Tri ân” miễn 100% học phí học kỳ 1 cho sinh viên đến từ các trường THPT liên kết cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho nhiều thí sinh ở các địa phương khác nhau.

Ngoài các học bổng trực tiếp, NTTU còn áp dụng chính sách giảm 7–10% học phí khi sinh viên đóng theo năm hoặc toàn khóa, giúp người học chủ động kế hoạch tài chính. Mỗi sinh viên được áp dụng chính sách có giá trị cao nhất.

Các học bổng toàn khóa được duy trì ở những năm tiếp theo nếu sinh viên đạt kết quả học tập từ loại khá (GPA từ 2.5/4) và rèn luyện từ loại tốt. Riêng các ngành như Y khoa, Răng – Hàm – Mặt yêu cầu mức học lực cao hơn (GPA từ 3.2/4), nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và đầu ra.

Buổi giao lưu giữa sinh viên với doanh nghiệp, doanh nhân nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, định hướng nghề nghiệp và cập nhật xu hướng thị trường lao động

PGS.TS. NGƯT Nguyễn Kim Hồng – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết hệ thống học bổng được xây dựng theo hướng đồng hành lâu dài cùng sinh viên, không chỉ hỗ trợ ban đầu mà còn tạo động lực để người học duy trì kết quả học tập và phát triển năng lực trong suốt quá trình đào tạo.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường kết nối với doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn học tập.

Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, sinh viên có cơ hội tham gia thực tập, làm quen với quy trình làm việc tại doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm sớm. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức các ngày hội việc làm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện để sinh viên gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm phù hợp, đồng thời nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động.

Các nội dung hướng nghiệp, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp cũng được lồng ghép trong chương trình đào tạo. Việc kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn được xem là một yếu tố góp phần nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Hoạt động ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và các doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên

Theo thông tin từ nhà trường, mạng lưới hợp tác hiện bao gồm hơn 5.000 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hơn 400 đối tác chiến lược. Các doanh nghiệp tham gia vào nhiều hoạt động như tuyển dụng, góp ý chương trình đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị thực hành, tài trợ học bổng, cũng như phối hợp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Ngoài cấp trường, một số khoa và viện chuyên môn đã xây dựng các câu lạc bộ doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, nhằm tăng cường kết nối giữa hoạt động đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Những hoạt động này, cùng với các chính sách học bổng, được kỳ vọng góp phần hỗ trợ sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và giảm bớt áp lực tài chính, đặc biệt đối với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

NGA NGUYỄN