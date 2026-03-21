TPHCM: Vinh danh học sinh đạt thành tích cao chương trình tiếng Anh tích hợp

Sáng 21-3, Tập đoàn giáo dục EMG Education tổ chức Lễ trao Chứng chỉ Phổ thông quốc tế Pearson Edexcel 2025 cho học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đang theo học tại các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM, đồng thời vinh danh các học sinh đạt giải thưởng cao nhất Việt Nam và cao nhất thế giới.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cùng đại diện Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel, Tập đoàn giáo dục EMG Education trao thưởng cho học sinh đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học

Thành tích cao thế giới nhờ tự học

Ở cấp tiểu học, Trần Việt Hoàng, cựu học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, nay là học sinh lớp 6, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học.

Chia sẻ bí quyết học môn Toán, Việt Hoàng cho biết đã làm quen với các con số và phép tính từ năm 3 tuổi. Em xem việc học nhẹ nhàng như một sở thích, mỗi khi có thời gian rảnh là lên mạng tìm tòi cách giải các bài toán. Ngoài ra, để phát triển khả năng tư duy logic, Việt Hoàng duy trì thói quen chơi cờ vua và đọc truyện trinh thám.

Học sinh nhận Excellence Awards - giải thưởng dành cho học sinh đạt thành tích xuất sắc toàn diện ở cả ba môn tiếng Anh, Toán và Khoa học trong kỳ thi Pearson Edexcel

Với Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 12TH1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một trong 15 học sinh được trao giải thưởng Excellence Awards - giải thưởng dành cho học sinh đạt thành tích xuất sắc toàn diện ở cả ba môn tiếng Anh, Toán và Khoa học trong kỳ thi Pearson Edexcel, kết quả cao trong học tập nhờ em rèn thói quen tự học từ nhỏ.

“Em học thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa, chủ động tìm hiểu đề thi các năm trước để biết cách làm bài. Suốt 12 năm học phổ thông, em không đi học thêm mà tự học tại nhà, luyện tập giải đề qua các nền tảng mạng xã hội. Riêng với môn tiếng Anh, em tập thói quen suy nghĩ và viết lời giải bằng tiếng Anh chứ không giải bằng tiếng Việt rồi mới dịch qua tiếng Anh. Cách học này giúp em có tư duy ngôn ngữ tốt, lâu dần trở thành phản xạ, học tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng”, Minh Khôi chia sẻ.

Nhân rộng chương trình tiếng Anh tích hợp

Theo EMG Education, năm 2025, học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 chương trình tiếng Anh tích hợp của TPHCM tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Tiểu học quốc tế iPrimary, THCS quốc tế iLowerSecondary và Tú tài quốc tế iGCSE do Hội đồng khảo Pearson Edexcel cấp đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Cụ thể, kỳ thi năm nay ghi nhận 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) - giải thưởng danh giá được Pearson trao tặng hàng năm cho những thí sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó, em Trần Việt Hoàng, học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam có học sinh đạt thành tích này.

Ngoài ra, 15 học sinh khác được trao giải Excellence Awards - giải thưởng được trao cho những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cả ba môn tiếng Anh, Toán và Khoa học trong kỳ thi Pearson Edexcel.

Bên cạnh các thành tích cá nhân xuất sắc, kết quả chung của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đạt được rất cao so với mặt bằng chung thế giới. Cụ thể, ở cấp THPT, 100% học sinh có kết quả “Đạt” trở lên ở cả ba môn tiếng Anh, Toán và Khoa học. Đặc biệt, 85% học sinh đạt mức điểm Giỏi môn Toán, cao hơn nhiều so với tỉ lệ học sinh toàn cầu đạt điểm Giỏi là 55%. Đặc biệt, có 30% học sinh đạt điểm tuyệt đối, cao hơn mức trung bình thế giới.

Đối với môn tiếng Anh, 100% học sinh đều đạt mức điểm Khá và Giỏi môn English Language A (tiếng Anh tương đương ngôn ngữ thứ nhất); 84% học sinh đạt điểm Khá và Giỏi môn Tiếng Anh ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).

Đánh giá chung ở cả ba cấp học (tiểu học, THCS, THPT), 100% học sinh có kết quả Đạt trở lên môn Toán (làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh). Riêng môn Khoa học (gồm các môn Vật lý - Hóa học - Sinh học, làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh) ở cả ba cấp tiểu học, THCS, THPT, điểm thi đều tương đương hoặc cao hơn tỉ lệ toàn cầu.

Ghi nhận và đánh giá cao các thành tích nói trên, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, hơn một thập kỷ qua, chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 đã chứng minh hướng đi đúng đắn và hiệu quả thực chất trong việc kết hợp chương trình giáo dục quốc gia và chương trình quốc tế. Chương trình không chỉ giúp học sinh bảo đảm nền tảng kiến thức theo chương trình quốc gia Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn tiếp cận chuẩn học thuật toàn cầu, qua đó giúp các em tăng cường hội nhập thế giới.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả thực chất của chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695

“Nhiều năm trở lại đây, thành tích đáng tự hào của học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp đã khẳng định năng lực học tập chất lượng cao của học sinh thành phố, trong đó có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tự tin và hiệu quả. Có thể nói chương trình tiếng Anh tích hợp là một trong những điểm sáng của quá trình 50 năm (1975-2025) xây dựng và phát triển giáo dục thành phố, khẳng định tinh thần dám làm, dám đổi mới, giữ vững vị trí một trong những đầu tàu phát triển giáo dục chung của cả nước”, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, tới đây TPHCM sẽ mở rộng triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp ở khu vực 2 và 3, qua đó thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực, hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh toàn thành phố.

Chứng chỉ Phổ thông quốc tế Pearson Edexcel bao gồm Tiểu học quốc tế iPrimary, THCS quốc tế iLowerSecondary và Tú tài quốc tế International GCSE. Đây là các chứng chỉ do Hội đồng khảo thí Pearson Edexcel của Vương quốc Anh cấp và được công nhận rộng rãi trên thế giới. Các chứng chỉ được xem là thước đo chuẩn xác về năng lực học thuật và khả năng sử dụng tiếng Anh trong các môn Toán và Khoa học.

THU TÂM