20 năm BVU góp phần phát triển nguồn nhân lực kinh tế biển

Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển và mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực, nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu đổi mới đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu từng bước điều chỉnh định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế biển, logistics và du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực Đông Nam Bộ.

Ngày 27-3, nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006–2026), với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đối tác và cựu sinh viên. Tại sự kiện, nhà trường tổng kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp; đồng thời xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Bà Trần Thúy Ái, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Tp. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng Cờ truyền thống cho tập thể sư phạm BVU

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, BVU tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường liên kết doanh nghiệp. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung vào các ngành có tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Hiện nay, BVU đào tạo 23 ngành bậc đại học, có 5 ngành trình độ thạc sĩ và 1 ngành trình độ tiến sĩ. Tính đến nay đã có hơn 22.000 cử nhân, kỹ sư BVU đang làm việc trong các lĩnh vực logistics, kinh tế biển, du lịch – khách sạn và khoa học sức khỏe, đóng góp tích cực vào nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Đông Nam Bộ.

Năm 2025, nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới. Trước đó, BVU đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt chuẩn 4 sao quốc tế theo hệ thống QS Stars, khẳng định định hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, nhận định mô hình đào tạo đại học ứng dụng của BVU phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục lấy người học làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên phát triển các ngành thuộc nhóm STEM, logistics và kinh tế biển.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, BVU đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tiếp nhận 345 triệu đồng học bổng, tài trợ cùng một phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo khối ngành sức khỏe, góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn.

Đại diện Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn