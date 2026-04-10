Đưa di sản “sống” vào lớp học: Khi giờ Lịch sử không còn khô khan

Không chỉ là những con số, sự kiện, môn Lịch sử tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương đang được “làm mới” bằng trải nghiệm, sân khấu hóa và công nghệ. Một chuyên đề cấp cụm đã cho thấy cách tiếp cận sinh động, góp phần khơi dậy hứng thú học tập và nuôi dưỡng tình yêu lịch sử trong học sinh.

Trao thưởng cho học sinh đạt giải trong chuyên đề Lịch sử

Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương, buổi sinh hoạt chuyên đề môn Lịch sử cấp cụm năm học 2025-2026 với chủ đề “Di sản văn hóa Việt Nam - Bảo tồn và sáng tạo” đã mang đến không khí học tập mới mẻ. Không còn những tiết học thiên về ghi chép, học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tương tác và trình bày ý tưởng.

Học sinh trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Không gian lớp học được thiết kế như một “bản đồ văn hóa thu nhỏ” với hình ảnh, mô hình tiêu biểu của ba miền. Từ mô hình Tháp Rùa đại diện miền Bắc, các ấn phẩm về danh thắng miền Trung đến video tư liệu về Chùa Châu Thới ở miền Nam… tất cả tạo nên sự kết nối trực quan, giúp học sinh tiếp cận kiến thức sinh động hơn. Những tư liệu quen thuộc, khi được sắp xếp hợp lý, đã trở thành cầu nối đưa lịch sử đến gần với người học.

Điểm nhấn của chuyên đề là hoạt động học sinh nhập vai “hướng dẫn viên du lịch” để giới thiệu di sản văn hóa. Không khí lớp học trở nên sôi nổi khi các em tự tin trình bày, kết hợp kiến thức với cách diễn đạt sáng tạo. Những phần thuyết trình mang màu sắc cá nhân không chỉ giúp ghi nhớ kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phản biện và làm việc nhóm.

Bên cạnh đó, hoạt động sân khấu hóa và trình diễn trang phục truyền thống góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa dân tộc. Các tiết mục tái hiện không chỉ mang tính minh họa mà còn giúp học sinh cảm nhận chiều sâu lịch sử. Sự hào hứng, những tràng vỗ tay trong lớp học cho thấy hiệu quả rõ nét của cách tiếp cận này.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được triển khai linh hoạt. Các phần mềm tương tác, chấm điểm trực tuyến cùng hệ thống học liệu số như video, slide được lồng ghép hợp lý, tạo sự kết nối liên tục giữa giáo viên và học sinh. Nhờ đó, tiết học giữ được nhịp độ, tăng tính hấp dẫn và phù hợp với xu hướng học tập hiện đại.

Ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt, giúp tiết học sinh động và kết nối hiệu quả giữa giáo viên và học sinh

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên tham dự chuyên đề cũng có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa di sản vào bài học theo hướng trải nghiệm là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử. Khi kiến thức gắn với hình ảnh, hoạt động và cảm xúc, người học tiếp nhận tự nhiên hơn thay vì học thuộc máy móc.

Cô Nguyễn Thị Tiền, giáo viên môn Lịch sử của Trung tâm, cho biết: “Việc đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu tất yếu, nhưng quan trọng là làm sao để học sinh thực sự hứng thú. Khi đưa di sản vào bài học bằng trải nghiệm, các em không chỉ hiểu kiến thức mà còn có cơ hội thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của mình. Học sinh trở nên chủ động, tự tin và có sự kết nối cảm xúc với môn học, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu”.

Thông qua chuyên đề, học sinh không chỉ được củng cố kiến thức mà còn rèn luyện nhiều năng lực như giao tiếp, hợp tác, trình bày ý tưởng và vận dụng vào thực tiễn. Quan trọng hơn, tình yêu lịch sử và niềm tự hào dân tộc được hình thành một cách tự nhiên, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Buổi sinh hoạt chuyên đề khép lại nhưng để lại nhiều ấn tượng tích cực. Khi Lịch sử được “kể” bằng hình ảnh, trải nghiệm và cảm xúc, môn học không còn khô khan mà trở thành hành trình khám phá. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, khi mục tiêu không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức mà còn hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học.

“Đổi mới dạy học Lịch sử cần triển khai đồng bộ từ nội dung, phương pháp đến hình thức tổ chức. Việc lồng ghép di sản văn hóa vào bài giảng không chỉ tăng tính sinh động mà còn bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hoạt động trải nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển năng lực học sinh một cách toàn diện”. Ông Phạm Vĩnh Luân, Trưởng phòng dạy văn hóa Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương

VĂN SƠN