Đại tá Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 31-12, tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra lễ trao công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà (sinh năm 1970, quê quán: huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1-1-2025.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại tá Vũ Như Hà đã từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM; Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người công an cách mạng, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác. Đồng thời, nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục nỗ lực, cống hiến hơn nữa cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chờ nghỉ hưu theo chế độ.

PHÚ NGÂN