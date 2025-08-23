Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường làm Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM

BS Hoàng Mạnh Cường vừa được bổ nhiệm là tân Giám đốc của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Trước đó, BS Châu Văn Đính, Giám đốc bệnh viện, nghỉ hưu theo chế độ.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, GIám đốc Sở Y tế TPHCM trao quyết định bổ nhiệm BS Hoàng Mạnh Cường làm Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM

Tại buổi lễ công bố và trao quyết định của Sở Y tế TPHCM, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng ghi nhận những thành tích, đóng góp nổi bật của BS Hoàng Mạnh Cường trong quá trình công tác. Sở Y tế TPHCM tin tưởng, với bề dày về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý cùng tinh thần trách nhiệm cao, BS Hoàng Mạnh Cường sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy, xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM ngày càng phát triển; có thêm những kỹ thuật mới đột phá, đặc biệt là kỹ thuật robot để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

BS Hoàng Mạnh Cường (trái), tân Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM và người tiền nhiệm là BS Châu Văn Đính vừa nghỉ hưu theo chế độ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy sức mạnh đoàn kết để đưa bệnh viện trở thành đơn vị y tế hiện đại, chất lượng và thân thiện, góp phần nâng cao uy tín ngành y tế TPHCM.

BS Hoàng Mạnh Cường sinh năm 1970, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TPHCM năm 1995; hoàn thành chuyên khoa I năm 2001 và chuyên khoa II năm 2008 chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Năm 2015, BS Hoàng Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM và hiện là Phó Bí thư Đảng ủy của bệnh viện.

GIAO LINH