Đồng chí Nguyễn Thành Úy giữ chức Bí thư phường Thuận Giao (TPHCM)

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành thành phố và nguyên lãnh đạo TP Thuận An (trước đây) qua các thời kỳ; cùng 166 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.000 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thuận Giao

Đồng chí Nguyễn Thành Úy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương được thực hiện thường xuyên.

HĐND phường từng bước phát huy tốt vai trò, chức năng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn phường; công tác dân vận tạo được sự đồng thuận của nhân dân; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đại hội lần này đặt mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị phường Thuận Giao cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững của phường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng trở thành phường trung tâm của thành phố.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận An nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thành Úy giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

HỒ VĂN