Nghiên cứu thí điểm mô hình phù hợp với Đảng bộ có quy mô lớn, đông đảng viên

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Đảng ủy phường Vũng Tàu và Trung tâm Chính trị tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới cho Vietsovpetro khi đủ từ 30-35 học viên.

Ngày 19-8, Đoàn khảo sát Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, khảo sát công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro). Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tham quan Nhà truyền thống Vietsovpetro. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước buổi làm việc, đoàn khảo sát tham quan Nhà truyền thống Vietsovpetro, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và những dấu ấn của đơn vị trong ngành dầu khí.

Báo cáo với đoàn, đồng chí Hoàng Phúc Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, cho biết đơn vị hiện có 7.449 cán bộ, công nhân viên; Đảng bộ có 2.229 đảng viên, gồm 14 đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chụp hình lưu niệm với Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Vietsovpetro triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và đặc thù doanh nghiệp dầu khí, trong đó nhiều cán bộ, người lao động làm việc ngoài biển. Hằng năm, Đảng bộ phát triển mới khoảng 100 đảng viên; từ đầu năm 2026 đến nay đã phát triển 47/75 đảng viên theo chỉ tiêu.

Clip: NGUYỄN NAM

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ Vietsovpetro nêu một số khó khăn sau khi chuyển về trực thuộc Đảng bộ phường Vũng Tàu, nhất là trong công tác kết nạp, công nhận đảng viên chính thức, tổ chức các lớp bồi dưỡng và công tác cán bộ do đặc thù hoạt động sản xuất ngoài biển. Đảng bộ kiến nghị sớm có hướng dẫn về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng trao tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao kết quả Đảng ủy Vietsovpetro đạt được trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh. Dù quy mô lớn, đông đảng viên và có nhiều đặc thù, Đảng ủy vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo tại đơn vị.

Trước quy định mới về việc không tổ chức cơ quan tham mưu chuyên trách ở cấp cơ sở, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị tạm thời duy trì các bộ phận tham mưu tại Vietsovpetro; giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, báo cáo để thí điểm mô hình phù hợp với Đảng bộ có quy mô lớn, đông đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Đảng ủy phường Vũng Tàu và Trung tâm Chính trị tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới cho Vietsovpetro khi đủ 30-35 học viên. Đảng ủy công ty chủ động phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Thành viên đoàn khảo sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng ủy Vietsovpetro cũng cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; đẩy mạnh phát triển Đảng phù hợp đặc thù doanh nghiệp, phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

TRÚC GIANG