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Nâng cao chất lượng tạo nguồn đảng viên mới từ thực tiễn công tác

SGGPO

Chiều 19-8, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới”.

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Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong Đảng bộ UBND TPHCM được triển khai nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đã chú trọng phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú từ thực tiễn công tác, các phong trào thi đua, hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể. Đồng thời thực hiện chặt chẽ các quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy UBND TPHCM mở 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 2.370 quần chúng và kết nạp được 1.070 đảng viên. Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên giữa các loại hình tổ chức đảng chưa đồng đều. Việc tạo nguồn ở khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp, trường học còn khó khăn.

Ngoài ra, một số cấp ủy có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa chú trọng đúng mức chất lượng chính trị, động cơ phấn đấu và khả năng cống hiến của người vào Đảng.

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Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM Doãn Trường Quang trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều giải pháp nâng cao trách nhiệm cấp ủy, nhất là người đứng đầu, đổi mới tạo nguồn theo từng loại hình, chú trọng phát hiện công nhân, người lao động có tay nghề, uy tín, trách nhiệm trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, thẩm tra lý lịch, tổ chức lớp bồi dưỡng linh hoạt để tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đối với công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên phải gắn liền với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ, cũng như quản lý, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Song song đó, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách nguồn kết nạp đảng, quy trình, thủ tục kết nạp; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn và hồ sơ đảng viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2026.

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Đảng ủy UBND TPHCM chuyển đổi số tạo nguồn kết nạp đảng thẩm tra lý lịch

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