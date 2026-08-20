Trong những tháng cuối nhiệm kỳ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, 2 nữ quân nhân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cách Tổ quốc gần 10.000km.

Tặng hoa chúc mừng 2 nữ đảng viên mới. Ảnh GGHBVN

Ngày 19-8, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, tại Bentiu, Nam Sudan, Chi bộ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 nữ quân nhân ưu tú.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong những tháng cuối nhiệm kỳ của đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cách Tổ quốc gần 10.000km. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 nữ quân nhân đọc lời tuyên thệ, đánh dấu bước trưởng thành trong hành trình quân ngũ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Nữ quân nhân tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tuyên thệ dưới cờ Đảng tại Nam Sudan, cách Tổ quốc gần 10.000km. Ảnh: GGHBVN

Thiếu tá Trương Mai Hoa, điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh, đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng Đội Công binh số 1 tại Abyei. Tại Bentiu, chị phát huy chuyên môn, ngoại ngữ trong chăm sóc người bệnh, tham gia hoạt động giao lưu, đối ngoại và đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ BVDC2.7.

Đại úy Đặng Thị Thanh Phượng, đến từ Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nha khoa tại Khoa Khám bệnh. Gần 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ, chị tích cực học hỏi, phối hợp cùng đồng đội và từng bước trưởng thành trong công tác.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng trao quyết định kết nạp Đảng cho Đại úy QNCN Đặng Thị Thanh Phượng. Ảnh: GGHBVN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh, chúc mừng 2 đảng viên dự bị sau quá trình phấn đấu, rèn luyện; đồng thời yêu cầu tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện chặt chẽ công tác bàn giao trước khi về nước.

Trung tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVDC2.7, bày tỏ xúc động khi chứng kiến 2 nữ quân nhân được kết nạp Đảng ngay tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Theo ông, trong gần 1 năm tại Bentiu, 2 quân nhân đã góp phần thể hiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong màu áo người lính, áo blouse trắng của nhân viên quân y và màu xanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tá Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy BVDC2.7, tặng hoa chúc mừng Thiếu tá QNCN Trương Mai Hoa. Ảnh: GGHBVN

“Trở thành đảng viên là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, nhưng bên cạnh vinh dự cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự kiên trì và ý chí không ngừng nghỉ”, Trung tá Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Thiếu tá Trương Mai Hoa cho biết, lễ kết nạp là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời quân ngũ, đồng thời mở ra chặng đường mới với trách nhiệm lớn hơn đối với tổ chức, đơn vị, đồng đội và nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Đảng bộ BVDC2.7 đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

TIẾN PHÚC