Thành ủy TPHCM khảo sát công tác Đảng tại Công ty Cao su Dầu Tiếng

Sáng 12-8, Đoàn khảo sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (xã Dầu Tiếng, TPHCM) về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trực thuộc Đảng bộ UBND TPHCM, hiện có 26 chi bộ với tổng số 924 đảng viên. Trong đó, 22 chi bộ là các đơn vị thành viên, các phòng nghiệp vụ, các công ty con trú đóng trên địa bàn 7 xã, phường của TPHCM; 1 chi bộ ở nước CHDCND Lào; 1 chi bộ ở Vương quốc Campuchia; 1 chi bộ ở tỉnh Lào Cai và 1 chi bộ ở tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn khảo sát làm việc với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Thời gian qua, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất với người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và người lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Huỳnh Thị Cẩm Hồng nêu kiến nghị

Theo đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty, hiện công tác phát triển Đảng của đơn vị có nhiều khó khăn do biến động lao động, nguồn tuyển dụng mới hạn chế. Phần lớn lao động ở công ty và các đơn vị trực thuộc đã lớn tuổi, một bộ phận là đồng bào dân tộc ít người, trình độ học vấn có hạn, nên việc tạo nguồn kết nạp khó khăn. Công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ cũng kéo dài hơn trước, ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Do vậy, Đảng ủy công ty cũng kiến nghị xin điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2026 để phù hợp với tính đặc thù trong công tác tạo nguồn tại đơn vị.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy và các chi bộ tại công ty trong thực hiện nhiệm vụ và có giải pháp, định hướng để khắc phục các hạn chế, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận

Đồng chí cũng chia sẻ khó khăn với công ty trong tuyển dụng, thiếu hụt nguồn lao động và cho rằng đây cũng là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp, cần tiếp tục có giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí đánh giá các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động, đồng thời yêu cầu Đảng ủy công ty nghiên cứu các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát, quan tâm, dành thời gian, tập trung công tác xây dựng Đảng, hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của Đảng ủy công ty, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Thành ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung thuộc thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét.

THẢO NGUYỄN