Pháp luật

Đắk Lắk: Cựu Chủ tịch thị trấn lãnh án vì cho doanh nghiệp khai thác đá trái phép

SGGPO

Ngày 11-12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phan Đình Cúc, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk (huyện M'Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk), về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Tịch và Nguyễn Văn Lâm mỗi bị cáo 300 triệu đồng, bị cáo Phạm Đình Trung 200 triệu đồng, cùng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Cả ba bị cáo đều là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đình Trung.

z7316614312249_ddbe8ab5e8c153e16c10994f6122f343.jpg
Bị cáo Cúc tại phiên xét xử.

Theo bản án, ngày 12-3-2024, Công ty TNHH MTV TM-XD Trường Hải Đắk Lắk thi công dự án vỉa hè đường vành đai thị trấn M’Đrắk và có tờ trình xin gỡ đá phần vỉa hè. Ngày 13-3-2024, ông Phan Đình Cúc – khi đó là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn – đã ký công văn số 41 chấp thuận đề nghị này.

Sau công văn, Công ty Trường Hải giao Công ty Đình Trung thực hiện gỡ đá và doanh nghiệp này đã khai thác trái phép hơn 700m³ đá granit, trị giá trên 700 triệu đồng.

Tòa xác định hành vi ký Công văn số 41 của ông Cúc là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác tài nguyên trái phép.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Phạm Văn Tịch Phan Đình Cúc Thị trấn M’Đrắk TAND tỉnh Đắk Lắk Phạm Đình Trung Công ty Trường Hải Thành Nhất Nguyễn Văn Lâm Gra-nít Khai thác tài nguyên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn