Đắk Lắk: Cựu Chủ tịch thị trấn lãnh án vì cho doanh nghiệp khai thác đá trái phép

Ngày 11-12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phan Đình Cúc, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M’Đrắk (huyện M'Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk), về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Tịch và Nguyễn Văn Lâm mỗi bị cáo 300 triệu đồng, bị cáo Phạm Đình Trung 200 triệu đồng, cùng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Cả ba bị cáo đều là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đình Trung.

Bị cáo Cúc tại phiên xét xử.

Theo bản án, ngày 12-3-2024, Công ty TNHH MTV TM-XD Trường Hải Đắk Lắk thi công dự án vỉa hè đường vành đai thị trấn M’Đrắk và có tờ trình xin gỡ đá phần vỉa hè. Ngày 13-3-2024, ông Phan Đình Cúc – khi đó là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn – đã ký công văn số 41 chấp thuận đề nghị này.

Sau công văn, Công ty Trường Hải giao Công ty Đình Trung thực hiện gỡ đá và doanh nghiệp này đã khai thác trái phép hơn 700m³ đá granit, trị giá trên 700 triệu đồng.

Tòa xác định hành vi ký Công văn số 41 của ông Cúc là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác tài nguyên trái phép.

MAI CƯỜNG