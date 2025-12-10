Đề nghị mức án đối với 16 bị cáo trong vụ vi phạm đấu thầu của AIC

Ngày 10-12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), Sở GD-ĐT TPHCM và một số đơn vị liên quan, với phần luận tội và đề nghị hình phạt đối với 16 bị cáo trong vụ án.

Cụ thể, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) từ 8 đến 9 năm tù. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 1, Công ty AIC) từ 7 đến 8 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc GD-ĐT TPHCM bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Phương Nga, cựu Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, đã chỉ đạo lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu trên phạm vi cả nước nhằm thông thầu, gian lận để Công ty AIC trúng thầu.

Các bị cáo được đưa đến tòa ngày 10-12

Tại TPHCM, giai đoạn từ năm 2012-2017, bà Nhàn phân công bà Nga phụ trách các gói thầu giáo dục và ông Tấn phụ trách gói thầu y tế, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” làm “quân xanh”, thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và một số cán bộ chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của nhóm “quân xanh” được chuẩn bị sẵn, cố ý để nhiều tiêu chí không đạt, bỏ giá cao để bị loại. Riêng hồ sơ Công ty AIC bị cáo buộc được chỉnh sửa, nâng khống chỉ tiêu để bảo đảm trúng thầu.

Các bị cáo tại tòa

Còn một số lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM không thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 142 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM tại tòa

Bốn bị cáo gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và Lê Thanh Thy đã xuất cảnh trước thời điểm khởi tố, không trình diện dù bị truy nã và kêu gọi đầu thú.

Viện kiểm sát cho biết nhiều bị cáo có thành tích công tác, tự nguyện khắc phục hậu quả. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nộp 66 tỷ đồng, được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

MẠNH THẮNG