Nạn nhân trúng đạn ở Đồng Nai tử vong sau nhiều ngày cấp cứu

Ngày 11-12, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) xác nhận bà Trần Thị Xuân Trang (sinh năm 1972, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) – nạn nhân trong vụ nổ súng gây chấn động tại địa phương – đã tử vong sau nhiều ngày được điều trị tích cực.

Hiện trường vụ án

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường An Lộc tiến hành khám nghiệm tử thi để bổ sung hồ sơ và phục vụ điều tra toàn bộ diễn biến vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 6-12, khi đang ở nhà cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc, cửa chính nhà bà Trang bất ngờ bị bắn vỡ từ ngoài đường. Bà Trang bước ra kiểm tra thì bị trúng đạn vào vùng cổ và gục tại chỗ.

Người nhà chạy tới phát hiện bà nằm bất động, máu chảy nhiều nên ngay lập tức tri hô hàng xóm và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, bà Trang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình điều trị, đến sáng 11-12, nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, thu giữ 2 mảnh kim loại nghi đầu đạn, nhiều mảnh kính vỡ cùng các dấu vết liên quan phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan Đình chỉ điều tra vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

BÙI LIÊM