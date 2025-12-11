Tây Ninh: Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Sau khi vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam, nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện và xử lý theo quy định.

Ngày 11-12, Đồn Biên phòng Thuận Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, xử phạt 6 người có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30, ngày 10-12, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện nhóm người khả nghi và mời về trụ sở làm việc.

Qua khai thác nhanh, nhóm này gồm V.N.T. (32 tuổi, ngụ An Giang), L.M.T. (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), L.T.P. (35 tuổi, ngụ An Giang), N.V.P. (16 tuổi, ngụ Đồng Nai), P.V.P. (24 tuổi, ngụ Gia Lai) và N.T.H.N. (23 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Nhóm người vượt biên trái phép từ Campuchia bị lực lượng chức năng phát hiện

Những người này sang Campuchia làm việc tại tỉnh Oddar Meanchey, gần biên giới Thái Lan - Campuchia. Những ngày qua, do căng thẳng biên giới giữa 2 quốc gia này nên nhóm người tìm cách về Việt Nam, vừa nhập cảnh trái phép thì bị phát hiện.

Đồn Biên phòng Thuận Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 người vì “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”, đồng thời tiếp tục xác minh nhân thân và các hành vi liên quan. Đơn vị cũng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, địa bàn để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

QUANG VINH