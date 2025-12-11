Pháp luật

Vụ án đấu thầu liên quan AIC: Các bị cáo nhận trách nhiệm, xin khoan hồng

SGGPO

Ngày 11-12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan Công ty AIC. Sau phần tranh luận, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trình bày trước tòa, bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM vì đã đặt niềm tin vào bị cáo trong suốt thời gian công tác. Bị cáo cho biết rất day dứt, cảm thấy có lỗi và làm mất lòng tin của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Ông xin HĐXX xem xét bối cảnh vụ án, nhân thân, sức khỏe và quá trình công tác gần 40 năm để áp dụng mức hình phạt khoan hồng cho bản thân và các bị cáo cấp dưới.

Bị cáo Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, bày tỏ sự hối hận về những sai phạm của mình và mong được HĐXX cho cơ hội sửa chữa, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Theo dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào sáng 12-12.

Tại phiên tòa ngày 10-12, Viện KSND TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo:

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) từ 8 đến 9 năm tù.

- Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 1, Công ty AIC) từ 7 đến 8 năm tù.

- Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Lê Phương Nga, cựu Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

BÌNH ANH

