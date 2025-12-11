TPHCM: Bắt hai đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường An Phú

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Tài (sinh năm 1995), Nguyễn Thành Chuyến (sinh năm 1988, cùng ngụ phường An Phú) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường An Phú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị T.T.T.L (sinh năm 1992) và gia đình ông N.T.L (cha của Nguyễn Thành Chuyến).

Tối 30-11, sau khi uống rượu và nhớ lại việc Chuyến kể về mâu thuẫn giữa hai gia đình, Võ Văn Tài tìm đến nhà chị L, nhặt gạch ném vào cửa, đồng thời lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Một lúc sau, Tài quay lại tiếp tục ném gạch rồi bỏ đi.

Hai đối tượng Chuyến và Tài tại cơ quan công an

Sau đó, Tài đến nhà Chuyến kể lại sự việc. Mặc dù biết Tài đang say và có hành vi vi phạm pháp luật, Chuyến không can ngăn mà còn điều khiển xe máy chở Tài quay lại nhà chị L.

Trước khi đi, Tài mang theo một cây cờ lê và một thanh kim loại. Khi đến nơi, thấy cửa đóng, Tài không đánh được ai nên tiếp tục ném thêm 2 viên gạch rồi bỏ chạy, vứt hung khí vào bụi cây và lên xe Chuyến rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã triệu tập hai đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tài và Chuyến khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” của Chuyến để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH