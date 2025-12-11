Cảnh báo nội dung độc hại ẩn trong video trẻ em

Ngày 11-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TPHCM) phát đi cảnh báo nhiều nội dung độc hại đang ẩn mình trong video trẻ em.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhiều video hoạt hình cho trẻ bị cài cắm tinh vi các cảnh quay nhạy cảm, lệch chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và tâm lý của trẻ nhỏ.

Những nội dung độc hại ẩn trong video trẻ em

Nhiều đoạn phim nhìn qua tưởng bình thường, nhân vật dễ thương, màu sắc bắt mắt, nhưng ở giữa video bất ngờ xuất hiện nội dung phản cảm, khiến cả người lớn cũng giật mình. Đây không còn là trường hợp hiếm, cho thấy trẻ có thể tiếp xúc với nội dung độc hại bất cứ lúc nào nếu thiếu sự giám sát.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra thường xuyên lịch sử xem video trên điện thoại, iPad của trẻ; chặn, lọc, xóa ngay các kênh có dấu hiệu nhạy cảm, lệch chuẩn; ưu tiên dùng YouTube Kids, Restricted Mode, hoặc danh sách kênh an toàn phù hợp độ tuổi. Bên cạnh đó, không để trẻ sử dụng thiết bị quá lâu mà không có người lớn giám sát. Đồng thời, hạn chế trẻ bấm vào video do thuật toán gợi ý, đặc biệt các video có hình ảnh nhân vật “quen thuộc” nhưng tiêu đề lạ.

Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện bị xâm hại, bị quấy rối, hoặc có dấu hiệu tâm lý bất thường sau khi xem video liên hệ ngay tổng đài 111 (đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em miễn phí, 24/7).

