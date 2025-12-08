Pháp luật

Ban hành cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa

Vụ 1 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

truy-to-le-trung-khoa.jpg
Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị can Lê Trung Khoa sinh năm 1971 tại Thanh Hóa; nơi thường trú tại số 1, ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, TP Hà Nội).

Nơi ở hiện nay của bị can là tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này về hành vi trên.

ĐỖ TRUNG

