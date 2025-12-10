Ngày 31-12, bị cáo Lê Trung Khoa và đồng phạm hầu tòa

Thông tin trên được Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết sáng 10-12. Ngoài bị cáo Lê Trung Khoa, còn có 3 bị cáo khác cùng hầu tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước, theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định xét xử, bị cáo Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại tỉnh Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại số 1, ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội, trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; nơi ở hiện nay: Cộng hòa Liên bang Đức) và 3 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Lê Trung Khoa

Các bị cáo hầu tòa cùng Lê Trung Khoa gồm: Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977 tại tỉnh Gia Lai; quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (sinh năm 1984 tại TPHCM; quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú và nơi ở tại 286/38 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) và Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978 tại Hưng Yên; quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú tại phòng 205 G4, ngõ 32A phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội; nơi ở tại số 5, ngõ 127 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội).

Cả 3 bị cáo này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14, Bộ Công an. Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 31-12, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Bị cáo Phạm Quang Thiện

Trong số 4 bị cáo của vụ án này, Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ban hành quyết định truy nã vào ngày 5-12-2025.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội kêu gọi Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

