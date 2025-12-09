Hà Nội: Bắt giam "tổng tài" trong vụ gây rối tại quán cà phê

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều 9-12, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc trên.

Trước đó, vào chiều 17-9, tại một quán cà phê ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002; trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ. (sinh năm 1997, làm việc tại quán). Nguyên nhân do anh Đ. nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ. khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Bị can Nguyễn Văn Thiên

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội danh trên.

ĐỖ TRUNG