Bắc Ninh: Xử phạt đối tượng kêu gọi kích động bạo lực

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử phạt 1 đối tượng có hành vi kêu gọi kích động bạo lực, chống phá dự án xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ngày 8-12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, việc triển khai dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của quần chúng nhân dân. Trong đó, dự án công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai là một trong các dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đối tượng T.Q.G. tại cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp Công an phường Quế Võ xác minh, làm rõ trường hợp T.Q.G. (trú tại xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm cán bộ cơ sở và kêu gọi người dân chống đối, gây rối an ninh, trật tự nhằm cản trở việc triển khai dự án.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, T.Q.G. đã thừa nhận sai phạm của mình và xin gỡ bỏ các nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm, thái độ thành khẩn nhận lỗi và khắc phục hậu quả, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Quế Võ xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Q.G. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác.

GIA KHÁNH

