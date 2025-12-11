Cựu tiếp viên hàng không lĩnh án 4 năm tù về tội môi giới mại dâm

TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (cựu tiếp viên hàng không) mức án 4 năm tù và nhân tình người Trung Quốc của Tuyền chịu mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội Môi giới mại dâm.

Các bị cáo tại tòa

Sáng 11-12, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Môi giới mại dâm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TPHCM, cựu tiếp viên hàng không) mức án 4 năm tù; bị cáo Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sống chung với Tuyền) mức án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Môi giới mại dâm.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Hữu Chí (tổng quản lý nhà hàng), Nguyễn Quốc Anh (quản lý tiếp viên nữ), Đỗ Xuân Hoàng (bảo vệ, giám sát tiếp viên nữ, có nhiệm vụ ghi sổ và phân loại tiếp viên có đi bán dâm), Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu (quản lý tiếp viên nữ, trực tiếp môi giới cho khách mua dâm) bị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng tội danh Môi giới mại dâm.

Bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5-2022, Tuyền và Zhang Lei nhận sang nhượng và kinh doanh một cơ sở kinh doanh ăn uống, karaoke trên địa bàn TPHCM.

Để tăng lợi nhuận cho nhà hàng, Tuyền và Zhang Lei đã tổ chức đường dây môi giới, cho phép các tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm cho khách với giá từ 4 triệu đến 7 triệu đồng/lượt.

Vụ việc bị phát hiện vào đêm 17-12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh khách sạn liên quan, phát hiện 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các cô gái bán dâm đều khai là tiếp viên của nhà hàng do Đinh Thị Thanh Tuyền và Zhang Lei làm chủ.

Các bị can được HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

BẢO KHÁNH