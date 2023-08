Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực tài chính ở TPHCM

Chiều 8-8, Công an TPHCM phối hợp Sở Tài chính TPHCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp của 2 đơn vị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 -2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ vì thời gian tới còn nhiều vấn đề quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về tài chính, cũng như trong đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh trật tự thành phố.

“Vì sự cần thiết cần tiếp tục và tăng cường sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa lực lượng Công an TPHCM và Sở Tài chính TPHCM là yêu cầu, đòi hỏi khách quan, đồng thời cần phát triển lên tầm cao mới, đảm bảo tính pháp lý, tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Việc phối hợp thống nhất, nhịp nhàng và có trách nhiệm giữa 2 đơn vị sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác tham mưu cho UBND TPHCM, Bộ Tài chính, Bộ Công an. Qua đó, góp phần vào sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TPHCM cũng đề nghị Sở Tài chính quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối hợp thường xuyên, hiệu quả với lực lượng Công an thành phố, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức của 2 đơn vị phối hợp thuận lợi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; quan tâm tuyên truyền việc thực hiện Quy chế phối hợp, phát động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…