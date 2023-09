Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy ở TPHCM

Công an TPHCM vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, tập huấn các Thông tư mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, đường thủy của Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an TPHCM đã triển khai, quán triệt Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT; Thông tư số 33/2023/TT-BCA quy định về công tác nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT; Thông tư số 35/20203/TT-BCA của Bộ Công an quy định về hoạt động tuần tra, kiểm soát của CSGT đường thủy; Thông tư số 36/20203/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của CSGT đường thủy, cùng một số nội dung công tác trọng tâm quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao cố gắng của lực lượng CSGT thời gian qua trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của các Thông tư mới trên phương tiện truyền thông, đến nhân dân; rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình TTATGT, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tập huấn cho chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trực thuộc đơn vị các Thông tư mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, đường thủy của CSGT, các nội dung công tác trọng tâm khẩn trương, nghiêm túc; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật trên nhiều mặt nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn.