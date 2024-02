Đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Hiện các tỉnh khu vực phía Nam như TPHCM, Tây Ninh, Bình Dương, An Giang… đang bước vào mùa lễ hội và đây cũng là thời điểm lượng thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất nên công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm hàng đầu.

Sau tết, nhiều địa phương có các điểm du lịch nổi tiếng như Tây Ninh (núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng…); Bình Dương (miếu bà Chúa Xứ, chùa Tây Tạng, chùa Ông Ngựa…) trở thành điểm đến thu hút người dân, du khách tham quan trải nghiệm. Xung quanh các khu vực này, nhiều hàng quán mọc lên như nấm. Bên cạnh những điểm kinh doanh ăn uống có đăng ký thì vẫn còn tồn tại nhiều hàng quán tự phát, xe đẩy, hàng rong bán các loại thực phẩm, nước giải khát… chưa được kiểm soát, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, du khách, lực lượng chức năng các tỉnh phía Nam liên tục kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến, nhập khẩu thực phẩm. Các đoàn sẽ kiểm tra về việc chấp hành pháp luật, trong đó chú trọng về điều kiện của các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chất lượng an toàn của sản phẩm. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý nếu có vi phạm.

Thông qua hoạt động kiểm tra giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm, nhất là ngộ độc tập thể; góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đoàn cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật, ký cam kết để người dân, chủ cơ sở nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

KHÁNH HẠ