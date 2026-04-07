Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dâng hương tưởng niệm 119 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong

Ngày 7-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 119 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 2026) tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong và tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn ở công viên Lê Duẩn, phường Đông Hà.

Tại buổi lễ, các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907, ở làng Bích La, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

