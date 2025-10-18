Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Đồng thời, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.
Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng luôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, đức kiên trung, bất khuất, lý tưởng và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.
Trước anh linh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng và tinh thần Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh nguyện phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Không ngừng học tập, rèn đức, luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hội nhập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngay sau lễ dâng hương, Đoàn Trường THPT Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên kỷ niệm 111 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. 111 học sinh ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
>> Lễ kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên kỷ niệm 111 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng