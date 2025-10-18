Xã hội

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

SGGPO

Sáng 18-10, hướng tới kỷ niệm 111 năm ngày sinh (20-10-1914 - 20-10-2025) và tưởng niệm 94 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21-11-1931 - 21-11-2025), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên).

Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng
Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Đồng thời, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

z7129034628500_8c6eed7f739404fbdc88de1c3c06afc4.jpg
Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng luôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, đức kiên trung, bất khuất, lý tưởng và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.

z7129034575218_233d6eab2131238412cae30a38523d2e.jpg
Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng
z7129034550384_500e45187e199b382b2169dde23dc566.jpg

Trước anh linh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng và tinh thần Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh nguyện phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Không ngừng học tập, rèn đức, luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hội nhập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

z7129034587120_b638be657c792add543a46ea5c1e2746.jpg
Lễ kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên kỷ niệm 111 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Ngay sau lễ dâng hương, Đoàn Trường THPT Lý Tự Trọng đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên kỷ niệm 111 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. 111 học sinh ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

z7129034553813_f72a843ebee411433c8fac7cae0f7574.jpg
Lễ kết nạp đoàn viên mới

>> Lễ kết nạp đoàn viên mới - lớp đoàn viên kỷ niệm 111 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

z7129034611787_796e699a1378ad6bbf789a69e0aebef4.jpg
z7129034562986_0ce7dc18b77ec93f61e41512bdec6e4c.jpg
z7129034606798_c5e66a189fea680447280a98c951dc18.jpg
z4773361899522_f18acef9251fa6541cbb013e56468a4f.jpg
Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng Việt Xuyên Hà Tĩnh Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh đoàn viên thanh niên Trường THPT Lý Tự Trọng lễ kết nạp đoàn viên mới

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn