Bản lĩnh của giai cấp công nhân

Trong hành trình một phần tư thế kỷ qua, Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã góp phần làm rõ đặc trưng năng động, sáng tạo của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TPHCM. Qua 25 năm, 268 gương mặt tiêu biểu được vinh danh là 268 minh chứng sống động cho tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định vai trò của đội ngũ công nhân lao động trong việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi đất nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Đại hội XIV đã xác định những mục tiêu đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong kỷ nguyên ấy, khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng cũng đặt lên vai đội ngũ công nhân lao động yêu cầu về đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Đối với TPHCM, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ, với không gian phát triển mới, cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, theo Nghị quyết 260 và Nghị quyết 98 của Quốc hội. Là đầu tàu của cả nước, trách nhiệm của TPHCM phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của khu vực cùng cả nước.

Trong bối cảnh đó, những công nhân, kỹ sư tiêu biểu chính là nhân tố quan trọng, là chủ thể của đổi mới sáng tạo. Bản lĩnh của những người thợ cả hôm nay thể hiện qua khả năng tự học, thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật. Họ từng bước chuyển đổi từ việc vận hành máy móc đơn thuần sang sự nhuần nhuyễn trong ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của công xưởng, nhà máy. Con số ấn tượng với gần 204.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong giai đoạn 2023-2025 từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở thành phố, giúp làm lợi hơn 76.890 tỷ đồng là minh chứng cho sức sáng tạo của người lao động thành phố.

Từ phong trào này, những công nhân, kỹ sư tiêu biểu đã được phát hiện và vinh danh tại Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Đặc biệt, năm nay, sự lan tỏa của Giải thưởng Tôn Đức Thắng còn phản ánh sát nhịp thở thực tiễn khi mở rộng phạm vi xét thưởng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính và nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, sự gia tăng rõ rệt về số lượng và chất lượng hồ sơ của lao động nữ, với những sáng kiến từ thực tiễn cho thấy tinh thần “Sáng tạo Tôn Đức Thắng” đã thẩm thấu sâu rộng trong mọi lực lượng lao động. Qua đó, giải thưởng vinh danh các giá trị sáng tạo cá nhân, tạo thành bệ phóng giúp người lao động thỏa đam mê sáng tạo, đồng thời dẫn dắt các phong trào thi đua tại cơ sở.

Để giải thưởng tiếp tục tạo động lực trong thời gian tới, tinh thần sáng tạo của giải thưởng cần gắn chặt hơn với yêu cầu chuyển đổi số và kinh tế xanh. Điều đó đòi hỏi về sự cập nhật tiêu chí chọn xét và trao giải cho sát với thực tiễn, để đảm bảo phát hiện kịp thời những “hạt nhân số” trong nhà máy thông minh và quản trị hiện đại. Đây là nền tảng để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng, góp phần để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Khát vọng về một đất nước hùng cường, thịnh vượng sẽ nhanh chóng thành hiện thực khi mỗi người lao động đều ý thức được trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc trong từng thao tác nghề nghiệp. Bản lĩnh thợ cả hôm nay là sự kết tinh của trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp giỏi và tâm thế sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao.

TPHCM đang bước vào giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu phát triển đột phá. Giải thưởng mang tên người thợ cả kính yêu của dân tộc, vì thế được kỳ vọng tiếp tục thắp sáng ngọn lửa lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, kỹ sư thành phố và cùng tạo nên sức mạnh cộng hưởng, thành động lực để thành phố phát huy tốt hơn vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự phồn vinh và hạnh phúc đất nước.

THÁI PHƯƠNG