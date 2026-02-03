Niềm tin và trách nhiệm

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2026) diễn ra trong không khí vui xuân, đón tết, mừng Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp. Đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu đầy hứa hẹn đưa đất nước vươn lên tầm cao mới (2 mục tiêu 100 năm): đến năm 2030, Việt Nam trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Gần một thế kỷ nhân dân ta theo Đảng, một Đảng cách mạng chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, với đường lối đúng đắn, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vẻ vang. Những trang sử được viết nên dưới thời có Đảng thật vinh quang - đánh thắng những đội quân xâm lược nhà nghề hùng mạnh nhất, giành độc lập, thống nhất đất nước, vượt qua giai đoạn hậu chiến đầy khó khăn, đưa đất nước bước vào công cuộc đổi mới, phát triển. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực: đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được tăng cường; uy tín và vị thế đất nước được nâng cao trên trường quốc tế...

Trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường, cạnh tranh chiến lược gay gắt…, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, thể hiện niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, và việc lãnh đạo thực hiện 2 mục tiêu 100 năm như một cam kết trách nhiệm của Đảng trước lịch sử và nhân dân. Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đang hội tụ những tiền đề để biến chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể với ý chí kiên cường, tiến bước trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong các giai đoạn phát triển, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - TPHCM đã thể hiện vai trò đầu tàu: đứng mũi, chịu sào trong đấu tranh giải phóng dân tộc ngay trong sào huyệt kẻ thù cho đến ngày toàn thắng; kiến tạo trên các lĩnh vực trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với không gian phát triển mới, Đại hội đại biểu đảng bộ TPHCM lần thứ nhất đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa thành phố trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

TPHCM sẽ phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thành phố sẽ tiến hành kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối để phát huy lợi thế của mình, sẽ triển khai những công trình lớn, những “quả đấm lớn” và thu hút những nhà đầu tư chiến lược - những “đại bàng”... Chúng ta có niềm tin về Đảng bộ và nhân dân TPHCM anh hùng luôn vì cả nước, cùng cả nước, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng tầm vào tiến trình đi lên của kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúng ta có niềm tin về Đảng ta, một Đảng luôn vì lợi ích của nhân dân mà phấn đấu, hy sinh và luôn biết tự sửa mình. Thông điệp Đại hội XIV của Đảng về “dân là gốc” - thước đo cao nhất của mọi chính sách, về đề cao nguyên tắc hành động “nói đi đôi với làm”… mang lại tín hiệu vui, thôi thúc bước chân đi tới. Nghị quyết đại hội gắn với chương trình hành động tạo điều kiện cho cuộc ra quân đồng loạt với khí thế mới ngay trong những ngày đầu năm 2026.

Với tinh thần “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, Đảng bộ và nhân dân TPHCM sẽ vào cuộc với tâm thế mới, thắng lợi mới. Theo tinh thần của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố sẽ chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả, để TPHCM xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, là động lực tăng trưởng của cả nước, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PHẠM PHƯƠNG THẢO