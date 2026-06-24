Xã hội

Đoàn viên, thanh niên TPHCM tổ chức sân chơi cho học sinh Trường Tiểu học Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai

Dấu ấn tuổi trẻ thành phố mang tên Bác

SGGP

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, bằng trái tim nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, xung kích và khát vọng cống hiến, thời gian qua, tuổi trẻ TPHCM đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đó là hình ảnh đoàn viên, thanh niên miệt mài đến từng khu dân cư hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số; là màu áo xanh của thanh niên địa phương, lực lượng công an, quân đội cùng làm sạch môi trường, xóa rác quảng cáo trên từng tuyến đường, góc phố.

1 - Đội hình “Gia sư Áo xanh” hỗ trợ ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho con em thanh niên công nhân, người lao động đang sinh sống tại Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 1 (xã Đông Thạnh, TPHCM).jpg
Đội hình “Gia sư áo xanh” hỗ trợ ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho con em thanh niên công nhân, người lao động đang sinh sống tại Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 1, xã Đông Thạnh, TPHCM
10 - Tuổi trẻ TPHCM tích cực hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.jpg
Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
12 - Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM cùng đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân xóa quảng cáo sai quy định.jpg
Đoàn viên, thanh niên tham gia xóa rác quảng cáo trên từng tuyến đường, góc phố

Đó còn là những buổi sinh hoạt, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi; những giọt máu được trao đi trong các chương trình hiến máu tình nguyện; những công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các gia đình còn khó khăn...

1 - Thiếu nhi phường An Phú Đông thỏa sức sáng tạo với hoạt động tô tượng.jpg
Đoàn viên thanh niên vui hè cùng thiếu nhi phường An Phú Đông
3 - Sinh viên tình nguyện hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân xã Hiệp Phước (TPHCM).jpg
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân xã Hiệp Phước (TPHCM)

Qua từng khoảnh khắc ấy, tuổi trẻ TPHCM đang viết tiếp truyền thống của thành phố văn minh, năng động, nghĩa tình bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

4 - Văn phòng Đảng ủy phường Phú Thạnh phối hợp Đoàn phường và Đội hình Mùa hè xanh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM tập huấn, hướng dẫn đảng viên thực hiện thủ tục thu nộp đảng phí trên môi trường điện tử.jpg
Văn phòng Đảng ủy phường Phú Thạnh phối hợp Đoàn phường và Đội hình Mùa hè xanh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM tập huấn, hướng dẫn đảng viên thực hiện thủ tục thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử
5 - Đoàn viên, thanh niên thuộc Tổ công nghệ số cộng đồng phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.jpg
Đoàn viên, thanh niên thuộc Tổ công nghệ số cộng đồng phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
9 - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM phối hợp Câu lạc bộ Đom đóm xanh (phường Phú Thạnh) tổ chức các sân chơi kỹ năng miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.jpg
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM phối hợp Câu lạc bộ Đom đóm xanh, phường Phú Thạnh, tổ chức sân chơi kỹ năng miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
11 - Đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh vùng Cảnh Sát biển 3, đoàn viên thanh niên địa phương chung tay thu gom rác thả, làm sạch môi trường biển tại xã Phước Hải.jpg
Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đoàn viên, thanh niên địa phương thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển tại xã Phước Hải
13 - Thanh niên Công an TPHCM tổ chức Cấp Căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã Châu Pha.jpg
Thanh niên Công an TPHCM tổ chức Cấp Căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã Châu Pha
8 - Tuổi trẻ TPHCM trao tặng công trình phòng máy tính tại Trường Hữu nghị Việt - Lào (tỉnh Champasak, Lào).jpg
7 - Thành đoàn TPHCM phối hợp ĐH Y Dược TPHCM và Tỉnh đoàn Attapeu, Lào tổ chức lễ khánh thành và trao tặng Công trình Nhà hữu nghị “Thanh niên Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.jpg
Thành đoàn TPHCM phối hợp ĐH Y Dược TPHCM và Tỉnh đoàn Attapeu, Lào, khánh thành, trao tặng công trình Nhà hữu nghị “Thanh niên Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”
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MẠNH THẮNG - CẨM TUYẾT

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