Dấu ấn tuổi trẻ thành phố mang tên Bác

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, bằng trái tim nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, xung kích và khát vọng cống hiến, thời gian qua, tuổi trẻ TPHCM đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, giá trị bền vững cho cộng đồng.
Đó là hình ảnh đoàn viên, thanh niên miệt mài đến từng khu dân cư hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số; là màu áo xanh của thanh niên địa phương, lực lượng công an, quân đội cùng làm sạch môi trường, xóa rác quảng cáo trên từng tuyến đường, góc phố.
Đó còn là những buổi sinh hoạt, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi; những giọt máu được trao đi trong các chương trình hiến máu tình nguyện; những công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các gia đình còn khó khăn...
Qua từng khoảnh khắc ấy, tuổi trẻ TPHCM đang viết tiếp truyền thống của thành phố văn minh, năng động, nghĩa tình bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.